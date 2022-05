भारत में कोरोना ने ली कुल 5.2 लाख लोगों की जान, CRS की रिपोर्ट में दावा

सीआरएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना की वजह से 5.2 लाख लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ोें में यह भी बताया गया है कि कैसे कोरोना काल में डेथ रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ी थी।

