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दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को सुधारने व धूल मुक्त बनाने की ओर उठे कदम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-सीआरआरआई ने सड़कों की हालत का पता करने को उतारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल-दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र से सर्वे शुरू कर चार राज्यों के 16 शहरों तक पहुंचेगा व्हीकलनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।दिल्ली-एनसीआर की...

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों को सुधारने व धूल मुक्त बनाने की ओर उठे कदम

-सीआरआरआई ने सड़कों की हालत का पता करने को उतारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल -दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र से सर्वे शुरू कर चार राज्यों के 16 शहरों तक पहुंचेगा व्हीकल

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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।

सर्वे की शुरुआत

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों की स्थिति सुधारने व धूल मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास का पहला कदम आगे बढ़ गया है। इस काम को सही रूप से अंजाम देने के लिए सबसे पहले 12 मीटर व उससे चौड़ी सभी प्रमुख सड़कों की हालत का पता लगाया जाएगा, जिसके लिए सोमवार से केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र से सर्वे शुरू कर दिया। इसके लिए लेजर, कैमरा व अन्य आधुनिक संसाधनों से लैस नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) को सड़कों पर उतारा गया है। एनएसवी से दिल्ली के साथ एनसीआर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 16 शहरों की सड़कों की वाहन परिचालन गुणवत्ता, गड्ढे व दरारें, फुटपाथ व डिवाइडर की चौड़ाई और हरियाली से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इनको विश्लेषण के आधार पर इन प्रदेशों की सड़क निर्माण एजेंसियों को बताया जाएगा कि सड़क की हालत अच्छी है या खराब। किस तरह की कमियां सड़क में हैं। उनको सुधारने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाना उचित रहेगा और कितने अंतराल पर सड़कों की मरम्मत व रखरखाव किया जाना चाहिए। यह भी बताया जाएगा कि हरियाली मानकों के अनुरूप है या नहीं और किस तरह के पौधों को लगाया जाए, जो धूल को जकड़ कर रखें। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की पहल पर राज्यों के सहयोग से इन सर्वे को शुरू किया गया है। सीआरआरआई के निदेशक डाॅ. चलुमुरि रवि शेखर ने हरी झंडी दिखाकर एनएसवी को रवाना किया है। हरियाली के काम में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की टीम सहयोग करेगी.

निष्कर्ष सामने आने में लगेंगे डेढ़ साल

इस सर्वे का निष्कर्ष आने में डेढ़ साल का वक्त लगेगा। इसमें से करीब एक साल 7189 किलोमीटर की सड़कों पर लेन वार 34 हजार किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। बाकी समय सर्वे में प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सुझाव व संस्तुति तैयार करने में लगेगा.

चार मॉड्यूल में होगा काम

पहला मॉड्यूल-इसमें सड़कों के ढ़लान, फुटपाथ, डिवाइडर व सतह की मानकों के अनुरूप परख होगी

दूसरा मॉड्यूल-सड़कों पर देखा जाएगा कि हरियाली मानक अनुरूप है या नहीं

तीसरा मॉड्यूल- रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएएमएस) के तहत सड़कों की मरम्मत के अंतराल का निर्धारण होगा

चौथा मॉड्यूल-इसमें टिकाऊ रखरखाव उपाय व तकनीक के बारे में बताया जाएगा

इन शहरों में होगा सर्वे

दिल्ली-पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर

हरियाणा-गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, मानेसर, रोहतक, पानीपत और करनाल

उत्तर प्रदेश-गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ

राजस्थान-अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी, नीमराना

किस राज्य की कितनी सड़क

राज्य        सड़कें (किलोमीटर में)        लेन की लंबाई (किलोमीटर में)

दिल्ली       3136                                   15178

हरियाणा 1400                                   10132

उत्तर प्रदेश 2171                                   6981

राजस्थान 482                                    1763

ऐसे काम करेगा एनएसवी

एनएसवी सड़कों की 3डी इमेज बनाएगा। इसके लिए इसके आगे पीछे लेजर युक्त चार कैमरा लगे हैं। इसमें सड़क पर मौजूद सुविधाओं के साथ उस पर गड्ढे और दरारों की जानकारी लोकेशन समेत दर्ज होगी। इसमें यह भी दर्ज होगा की गड्ढा कितना चौड़ा और गहरा है। इसी तरह दरार की लंबाई और गहराई कितनी है। इसके आगे दोनों ओर लगे उपकरण लेजर किरणों के जरिये सड़क की वाहन परिचालन गुणवत्ता परखेंगे। यह उपकरण 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर रफ्तार में भी काम कारने में सक्षम है। एनएचवी के ऊपर लगे 360 डिग्री कैमरा से सड़क के चारों तरफ का व्यू लिया जाएगा। सारे कैमरा हाई रेजोल्यूशन वाले हैं। एनएसवी के अंदर लगे उपकरण में सारा डेटा सुरक्षित होगा। सीआरआरआई के पेवमेंट इवेल्यूएशन डिविजन के हेड डॉ. प्रदीप कुमार और प्रिंसिपल साइंटिस्ट डा. समपत कुमार की टीम प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेगी.

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सामान्य प्रश्न

सर्वे का निष्कर्ष आने में कितना समय लगेगा?
इस सर्वे का निष्कर्ष आने में डेढ़ साल का वक्त लगेगा।
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