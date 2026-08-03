मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप के जवान फिर एमजीएम अस्पताल में भर्ती, बुखार से कई प्रभावित
जमशेदपुर के मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ 193 बटालियन के जवानों को बुखार की शिकायत पर एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ जवानों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। आसपास की अन्य बटालियनों के जवान भी बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य निगरानी और जांच कर रही है।
जमशेदपुर। मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ 193 बटालियन के कुछ और जवानों को सोमवार को बुखार की शिकायत के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी इसी बटालियन के कई जवान इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार, भर्ती जवानों में कुछ की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।जानकारी के अनुसार, आसपास स्थित अन्य सीआरपीएफ बटालियनों के कुछ जवान भी बुखार की शिकायत के कारण एमजीएम अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज और आवश्यक जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जवानों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए कैंपों में स्वास्थ्य निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है, ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके और समय रहते आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
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