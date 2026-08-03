Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप के जवान फिर एमजीएम अस्पताल में भर्ती, बुखार से कई प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर के मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ 193 बटालियन के जवानों को बुखार की शिकायत पर एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ जवानों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। आसपास की अन्य बटालियनों के जवान भी बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वास्थ्य निगरानी और जांच कर रही है।

मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप के जवान फिर एमजीएम अस्पताल में भर्ती, बुखार से कई प्रभावित

जमशेदपुर। मुसाबनी स्थित सीआरपीएफ 193 बटालियन के कुछ और जवानों को सोमवार को बुखार की शिकायत के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी इसी बटालियन के कई जवान इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार, भर्ती जवानों में कुछ की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।जानकारी के अनुसार, आसपास स्थित अन्य सीआरपीएफ बटालियनों के कुछ जवान भी बुखार की शिकायत के कारण एमजीएम अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज और आवश्यक जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जवानों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:डुमरिया की सबर बच्ची को सेरेब्रल मलेरिया, एमजीएम में भर्ती

लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए कैंपों में स्वास्थ्य निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है, ताकि संक्रमण के कारणों का पता लगाया जा सके और समय रहते आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News CRPF
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।