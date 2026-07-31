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मलेरिया पीड़ित सीआरपीएफ जवान एमजीएम में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में दो सीआरपीएफ जवानों को मलेरिया के कारण भर्ती कराया गया है। इनमें से एक जवान का मलेरिया टेस्ट सकारात्मक आया है, जबकि दूसरे को लक्षणों के आधार पर भर्ती किया गया है। बुधवार को भी दो अन्य जवानों का इलाज किया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई थी।

मलेरिया पीड़ित सीआरपीएफ जवान एमजीएम में भर्ती

जमशेदपुर। एमजीएम अस्पताल में गुरुवार को भी सीआरपीएफ के दो मलेरिया पीड़ित जवानों को भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि एक जवान में मलेरिया की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे को लक्षण के आधार पर भर्ती कराया गया है। देर शाम एक जवान को गंभीर स्थिति के कारण रांची रिम्स रेफर करने की तैयारी थी। बुधवार को भी मुसाबनी में दो मलेरिया पीड़ित जवानों का इलाज हुआ था। मालूम हो कि, मलेरिया पीड़ित तीन सीआरपीएफ जवान को पहले एमजीएम में भर्ती कराया गया था। इनमें से एक की मौत हो गई थी। इसके बाद सीआरपीएफ में मलेरिया को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

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