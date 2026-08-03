डुमरिया की सबर बच्ची को सेरेब्रल मलेरिया, एमजीएम में भर्ती
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक सबर बच्ची और सीआरपीएफ के चार जवानों को भर्ती किया गया है। बच्ची को सेरेब्रल मलेरिया होने की पुष्टि हुई है। अब तक 10 जवान भर्ती हो चुके हैं। सभी जवानों का इलाज चल रहा है और बच्ची की हालत में सुधार है।
जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रविवार को सीआरपीएफ के चार जवानों समेत एक सबर बच्ची को भर्ती कराया गया। जांच में बच्ची के सेरेब्रल मलेरिया से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार, 179 बटालियन के अब तक करीब 10 जवान तबीयत बिगड़ने के बाद एमजीएम में भर्ती हो चुके हैं। इनमें से छह जवान पहले से भर्ती थे, जबकि चार जवान रविवार को बुखार समेत अन्य शिकायतों के बाद अस्पताल पहुंचे। भर्ती जवानों की जांच कराई गई है, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सभी जवानों का इलाज मेडिसिन वार्ड में चल रहा है।वहीं, शनिवार रात डुमरिया प्रखंड के केदवाडीह निवासी बानो सबर की पांच वर्षीय बेटी तुसुनामी सबर को तबीयत खराब होने के बाद एमजीएम में भर्ती कराया गया।
जांच में उसे सेरेब्रल मलेरिया पाया गया। बच्ची को पीकू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार, उसकी स्थिति में पहले से सुधार है। अस्पताल में इसके अलावा भी मलेरिया के कई मरीजों का इलाज चल रहा है।
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