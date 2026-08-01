मुसाबनी कैंप से सीआरपीएफ के 4 और जवान पहुंचे एमजीएम अस्पताल
शुक्रवार रात को मलेरिया से पीड़ित 4 सीआरपीएफ जवान एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्हें मुसाबनी सीएचसी से रेफर किया गया। अब तक 10 जवानों में मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। कुछ जवानों का इलाज जारी है जबकि कुछ स्वस्थ होकर कैंप लौट चुके हैं।
मलेरिया से पीड़ित 4 सीआरपीएफ जवान शुक्रवार को रात करीब 10 बजे मुसाबनी सीआरपीएफ कैंप से एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्हें मुसाबनी सीएचसी से रेफर किया गया है, जो 193 बटालियन के जवान हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इमरजेंसी से कागज तैयार करने एवं जांच के बाद तुरंत ही वार्ड में शिफ्ट किया गया, ताकि उनका सही तरीके से इलाज हो सके। सूत्रों के अनुसार अब तक 10 की संख्या में जवान मलेरिया केलक्षण और कुछ संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सेरेब्रल मलेरिया से एक की मौत हो चुकी है। कुछ का इलाज जारी है एवं कुछ जवान स्वस्थ होकर कैंप में लौट भी गए हैं।
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