ड्यूटी के दौरान मृत सीआरपीएफ जवान को दी नम आंखों से विदाई
बेनीगंज के पुरवा बाजीराव गाँव के 37 वर्षीय सीआरपीएफ जवान विनीत सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा, जहाँ अंतिम विदाई दी गई। विनीत ने मार्च 2009 में सीआरपीएफ से सेवा शुरू की थी और उनके परिवार में पत्नी और 12 वर्षीय पुत्र हैं। क्षेत्र में शोक की लहर है।
बेनीगंज। पुरवा बाजीराव गांव निवासी 37 वर्षीय सीआरपीएफ जवान विनीत सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जवान का पार्थिव शरीर गुरुवार रात गांव पहुंचा। शुक्रवार सुबह हरिहर तीर्थ स्थल के पास गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। रिश्ते में चाचा संजय सिंह के मुताबिक, विनीत सिंह की पांच अगस्त की सुबह करीब 7:45 बजे ड्यूटी के दौरान मौत हुई। वह हाल ही में 162वीं बटालियन सीआरपीएफ जम्मू-कश्मीर से स्थानांतरित होकर 112वीं बटालियन मुख्यालय मोतबंग मणिपुर में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे थे। यूनिट की ओर से परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी गई। उनके बड़े भाई अनिल सिंह मौके के लिए रवाना हुए।
विनीत सिंह का जन्म 15 फरवरी 1989 को हुआ था। उन्होंने 16 मार्च 2009 को सीआरपीएफ में सेवा शुरू की थी। 23 जून 2026 को उनकी नई यूनिट में तैनाती हुई थी। उनके परिवार में पत्नी नेहा सिंह और 12 वर्षीय पुत्र हैं। जवान की मौत की सूचना मिलते ही पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। ग्रामीणों के अनुसार विनीत शांत, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के थे। बेनीगंज कोतवाली प्रभारी कौशलेश कुमार सिंह रात से ही परिजनों को सांत्वना देते रहे। क्षेत्राधिकारी हरियावां ने मौके पर पहुंचकर जवान को सलामी दी। क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद अशोक रावत ने भी जवान के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में क्षेत्र के जवान ने अपना कर्तव्य निभाया।
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