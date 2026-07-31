सीआरपीएफ का एक जवान हुआ रेफर
सीआरपीएफ का एक जवान मलेरिया पॉजिटिव पाया गया है और उसे रांची के अस्पताल में रेफर किया गया है। जवान को गुरुवार को भर्ती किया गया था। इससे पहले कई जवान मलेरिया से प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है।
सीआरपीएफ से मलेरिया के पॉजिटिव मरीज को रांची रेफर कर दिया गया। यह जवान गुरुवार को भर्ती किया गया था। जानकारी हो कि सीआरपीएफ के अभी तक कई वान आ चुके हैं और उनमें से एक की मौत भी हो गई है। जानकारी हो कि अभी तक सीआरपीएफ के कई जवानों को मलेरिया हो चुका है और उनमें से कईयों को छुट्टी भी दी जा चुकी है।
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