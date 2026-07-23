सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

नोखा, एक संवाददाता। प्रखंड के सोतवां निवासी सीआरपीएफ जवान पप्पू पाल का ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। उनके असामयिक निधन की सूचना मिलते ही पूरे गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। पप्पू पाल सीआरपीएफ 47 बटालियन गया में तैनात थे। जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला के नायरा थाना में चुनाव ड्यूटी में थे। जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

अंतिम संस्कार

बक्सर में बुधवार देर शाम उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतक जवान पप्पू पाल सोतवा निवासी बंशीधर पाल के पुत्र थे। निधन के बाद साथी सीआरपीएफ जवान सम्मान के साथ पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सोतवां लेकर पहुंचे थे। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और पूरा गांव गमगीन हो गया था। इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बक्सर ले जाया गया। वहां परिजनों, ग्रामीणों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी तथा पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नोखा थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ जवान पप्पू पाल का बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान निधन हुआ था। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव सोतवा लाया गया था, जहां अंतिम दर्शन के बाद बक्सर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में जिला पार्षद कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ मेलू मिश्रा, पंचायत समिति सदस्य अजय पाल आदि शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।