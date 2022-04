CRPF में अलग-अलग वजहों से जा रही जान, 3 साल में 950 जवान हुए शहीद

वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के छह वर्षों में मुठभेड़ों की तुलना में बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की आत्महत्या से ज्यादा मौत हुई है।

पंकज कुमार पांडेय, हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Sat, 16 Apr 2022 05:54 AM

