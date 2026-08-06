असम में सीआरपीएफ गोलीकांड में उपनिरीक्षक रामनवल यादव का निधन

सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। असम के नागांव स्थित सीआरपीएफ की 34वीं बटालियन के कटिमारी ग्रांट कैंप में हुई गोलीबारी की घटना में सैदपुर के सिंहपुर गांव निवासी सीआरपीएफ उपनिरीक्षक रामनवल सिंह यादव का निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को कैंप परिसर में एक सहायक उपनिरीक्षक ने गार्ड रूम से इंसास राइफल लेकर फायरिंग कर दी। इस घटना में रामनवल सिंह यादव और हवलदार विष्णु प्रसाद बघेल की मौके पर ही निधन हो गया, जबकि एक अन्य एएसआई घायल हो गए।

इसके बाद आरोपी एएसआई ने भी स्वयं को गोली मार ली। रामनवल सिंह यादव मूल रूप से सैदपुर के सिंहपुर गांव के निवासी थे और वर्तमान में उनकी तैनाती लखनऊ में थी। हाल ही में भर्ती हुए नए रंगरूटों के जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों के सत्यापन से संबंधित कार्य के सिलसिले में वह असम गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। दिवंगत एसआई अपने पीछे पत्नी रीता देवी, पुत्र सुनील यादव और पुत्री प्रीति यादव को छोड़ गए हैं। पुत्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही हैं, जबकि पुत्र सुनील लखनऊ में रहकर अंडर-19 स्तर के हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2016 से उनका परिवार वाराणसी के लेढूपुर स्थित आवास में रह रहा था, जबकि पैतृक निवास सिंहपुर गांव है। मृतक के भतीजे और सिंहपुर ग्राम प्रधान अनिल यदुवंशी ने बताया कि रामनवल सिंह यादव तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई स्व. रामजी सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक रहे, जबकि दूसरे भाई रामजन्म यादव भारतीय नौसेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हैं। रामनवल सिंह यादव भी सीआरपीएफ में उपनिरीक्षक के रूप में लंबे समय से देश सेवा में समर्पित थे। घटना की सूचना मिलते ही सिंहपुर गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। बड़ी संख्या में लोग परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। परिजन पार्थिव शरीर के वाराणसी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।