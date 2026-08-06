Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

असम में सीआरपीएफ गोलीकांड में उपनिरीक्षक रामनवल यादव का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

असम के नागांव स्थित सीआरपीएफ के कैंप में गोलीबारी में सैदपुर के निवासी उपनिरीक्षक रामनवल सिंह यादव का निधन हो गया। गार्ड रूम से फायरिंग करने पर वह और एक हवलदार मौके पर ही मर गए। घटना के बाद आरोपी एएसआई ने भी आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।

असम में सीआरपीएफ गोलीकांड में उपनिरीक्षक रामनवल यादव का निधन

सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। असम के नागांव स्थित सीआरपीएफ की 34वीं बटालियन के कटिमारी ग्रांट कैंप में हुई गोलीबारी की घटना में सैदपुर के सिंहपुर गांव निवासी सीआरपीएफ उपनिरीक्षक रामनवल सिंह यादव का निधन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को कैंप परिसर में एक सहायक उपनिरीक्षक ने गार्ड रूम से इंसास राइफल लेकर फायरिंग कर दी। इस घटना में रामनवल सिंह यादव और हवलदार विष्णु प्रसाद बघेल की मौके पर ही निधन हो गया, जबकि एक अन्य एएसआई घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: सीआरपीएफ जवान की मौत की सूचना पर परिजन हुए रवाना

इसके बाद आरोपी एएसआई ने भी स्वयं को गोली मार ली। रामनवल सिंह यादव मूल रूप से सैदपुर के सिंहपुर गांव के निवासी थे और वर्तमान में उनकी तैनाती लखनऊ में थी। हाल ही में भर्ती हुए नए रंगरूटों के जाति एवं निवास प्रमाण-पत्रों के सत्यापन से संबंधित कार्य के सिलसिले में वह असम गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। दिवंगत एसआई अपने पीछे पत्नी रीता देवी, पुत्र सुनील यादव और पुत्री प्रीति यादव को छोड़ गए हैं। पुत्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही हैं, जबकि पुत्र सुनील लखनऊ में रहकर अंडर-19 स्तर के हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2016 से उनका परिवार वाराणसी के लेढूपुर स्थित आवास में रह रहा था, जबकि पैतृक निवास सिंहपुर गांव है। मृतक के भतीजे और सिंहपुर ग्राम प्रधान अनिल यदुवंशी ने बताया कि रामनवल सिंह यादव तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई स्व. रामजी सिंह यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक रहे, जबकि दूसरे भाई रामजन्म यादव भारतीय नौसेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हैं। रामनवल सिंह यादव भी सीआरपीएफ में उपनिरीक्षक के रूप में लंबे समय से देश सेवा में समर्पित थे। घटना की सूचना मिलते ही सिंहपुर गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। बड़ी संख्या में लोग परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। परिजन पार्थिव शरीर के वाराणसी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Assam Ghazipur Latest News Death अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।