बक्सर के लाल के नेतृत्व में सीआरपीएफ को मिला राष्ट्रीय सम्मान
कमांडेंट ब्रजेश सिंह को सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन को स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में दिया गया। ब्रजेश सिंह ने इसे बटालियन के सभी अधिकारियों एवं जवानों की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया।
खुशियां अनुमंडल क्षेत्र के रामोबरिया गांव के मूल निवासी हैं कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से किया सम्मान फोटो संख्या 16 कैप्शन - कमांडेंट ब्रजेश सिंह। बक्सर, निज प्रतिनिधि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 88 वीं स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन को स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह
समारोह में मौजूद सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने बटालियन के कमांडेंट ब्रजेश सिंह को यह सम्मान प्रदान किया। मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ब्रजेश कुमार सिंह बक्सर प्रखंड के रामोबरिया गांव के निवासी हैं। राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर गांव में जश्न मनाया गया। परिवार के सदस्यों ने मिठाईयां बांट खुशियां मनाई।
उपलब्धियां
कमांडेंट ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 229वीं बटालियन ने वर्ष 2025 के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट अभियान संचालन, अनुकरणीय नेतृत्व, बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन, उच्च अनुशासन और प्रभावी प्रशिक्षण के दम पर यह गौरव हासिल किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद ब्रजेश सिंह ने इसे बटालियन के सभी अधिकारियों एवं जवानों की निष्ठा, साहस, कड़ी मेहनत व टीम भावना का सामूहिक परिणाम बताया। कहा कि यह सम्मान भविष्य में राष्ट्र सेवा, आंतरिक सुरक्षा व वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देगा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन व जवानों के समर्पण को दिया।
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