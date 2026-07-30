Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बक्सर के लाल के नेतृत्व में सीआरपीएफ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

कमांडेंट ब्रजेश सिंह को सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन को स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में दिया गया। ब्रजेश सिंह ने इसे बटालियन के सभी अधिकारियों एवं जवानों की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया।

बक्सर के लाल के नेतृत्व में सीआरपीएफ को मिला राष्ट्रीय सम्मान

खुशियां अनुमंडल क्षेत्र के रामोबरिया गांव के मूल निवासी हैं कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से किया सम्मान फोटो संख्या 16 कैप्शन - कमांडेंट ब्रजेश सिंह। बक्सर, निज प्रतिनिधि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 88 वीं स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन को स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह

समारोह में मौजूद सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने बटालियन के कमांडेंट ब्रजेश सिंह को यह सम्मान प्रदान किया। मौके पर सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ब्रजेश कुमार सिंह बक्सर प्रखंड के रामोबरिया गांव के निवासी हैं। राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर गांव में जश्न मनाया गया। परिवार के सदस्यों ने मिठाईयां बांट खुशियां मनाई।

उपलब्धियां

कमांडेंट ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 229वीं बटालियन ने वर्ष 2025 के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट अभियान संचालन, अनुकरणीय नेतृत्व, बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन, उच्च अनुशासन और प्रभावी प्रशिक्षण के दम पर यह गौरव हासिल किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद ब्रजेश सिंह ने इसे बटालियन के सभी अधिकारियों एवं जवानों की निष्ठा, साहस, कड़ी मेहनत व टीम भावना का सामूहिक परिणाम बताया। कहा कि यह सम्मान भविष्य में राष्ट्र सेवा, आंतरिक सुरक्षा व वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियानों में और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देगा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन व जवानों के समर्पण को दिया।

सामान्य प्रश्न

कमांडेंट ब्रजेश सिंह को किस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया?
कमांडेंट ब्रजेश सिंह को स्पेशल ऑपरेशन्स जोन की प्रतिष्ठित ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News CRPF Buxar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।