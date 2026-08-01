फोटो 21 मृतक जवान मुकेश बाबू का फाइल फोटो।फोटो 22 सीआरपीएफ जवान के घर के बाहर मायूस बैठे परिजन।-गांव में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार,- ताल

असम में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एएसआई की मौत

तालग्राम, संवाददाता। थाना क्षेत्र के असेह गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहायक उपनिरीक्षक की असम में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान के निधन की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनका पार्थिव शरीर शनिवार देर रात तक पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। रविवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुकेश बाबू का करियर असेह गांव निवासी मुकेश बाबू (42) पुत्र लालमन वर्ष 2006 में सीआरपीएफ में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। सेवा के दौरान पदोन्नति पाकर वह वर्तमान में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के पद पर तैनात थे। करीब दो सप्ताह पहले उनका तबादला जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से असम हुआ था।

परिवार की प्रतिक्रिया मृतक के पुत्र भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे उनकी पिता से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी मंजू देवी से भी बात की थी। उस समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे और किसी प्रकार की तबीयत खराब होने की जानकारी नहीं दी थी। शनिवार तड़के करीब चार बजे असम स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय से फोन कर सूचना दी गई कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अचानक मिली इस दुखद सूचना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

परिवार का विवरण मुकेश बाबू अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। परिवार में पत्नी मंजू देवी, पुत्र भानु प्रताप सिंह तथा दो पुत्रियां शीतल और छाया हैं। परिजनों के अनुसार, सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया है कि जवान का पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली होते हुए लखनऊ लाया जाएगा। इसके बाद सीआरपीएफ के वाहन से उसे पैतृक गांव असेह पहुंचाया जाएगा। उधर एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिवंगत जवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कराया जाएगा।