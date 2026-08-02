तालग्राम थाना क्षेत्र के असेह गांव निवासी सीआरपीएफ के एएसआई मुकेश बाबू का असम में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गाँव में शोक का माहौल था और हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी।

तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर

तालग्राम, संवाददाता। तालग्राम थाना क्षेत्र के असेह गांव निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एएसआई मुकेश बाबू का असम में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से निधन हो गया था। रविवार देर रात उनका पार्थिव शरीर सीआरपीएफ के काफिले के साथ तिरंगे में लिपटकर पैतृक गांव पहुंचा। जैसे ही वीर जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और गांव में गमगीन माहौल के बीच लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।

अंतिम दर्शन सोमवार सुबह अंतिम दर्शन के लिए गांव समेत आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हर आंख नम थी और वातावरण भारत माता की जय, वंदे मातरम् तथा मुकेश बाबू अमर रहें के नारों से गूंज उठा। अंतिम यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव की गलियों से लेकर श्मशान घाट तक लोगों की लंबी कतारें वीर जवान के सम्मान में साथ चलती रहीं।

शोक और सम्मान पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही पत्नी मंजू, पुत्र भानु प्रताप सिंह, पुत्रियां शीतल एवं छाया सहित अन्य स्वजन शव से लिपटकर बिलख पड़े। स्वजनों का करुण विलाप देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विनय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर शशांक साहू एवं सब इंस्पेक्टर हरिशंकर के नेतृत्व में जवानों की टुकड़ी ने अपने साथी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

अंतिम संस्कार वीर जवान के पुत्र भानु प्रताप सिंह ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार अवनीश कुमार सिंह, विधायक अर्चना पांडेय, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद राजपूत, जीतू तिवारी, मुनीष मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजीव सिंह 'पुच्ची ठाकुर', छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख बादाम सिंह पाल, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि और सम्मान थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय के नेतृत्व में तालग्राम पुलिस ने भी वीर जवान को सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। श्रद्धांजलि सभा में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एएसआई मुकेश बाबू ने देश की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन किया। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव को अपने वीर सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा और उनका नाम सम्मान के साथ सदैव याद किया जाएगा। अंतिम यात्रा के दौरान पूरा गांव भावुक नजर आया। तिरंगे में लिपटे वीर जवान को नम आंखों से विदाई देते हुए हर कोई उनके राष्ट्रसेवा के योगदान को नमन करता दिखा। पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय गरिमा के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।