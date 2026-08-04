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पहली सोमवारी पर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा नरकटियागंज , जलाभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर नरकटियागंज और आसपास का इलाका पूरी

पहली सोमवारी पर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा नरकटियागंज , जलाभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़

नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर नरकटियागंज और आसपास का इलाका पूरी तरह शिवमय हो उठा। सुबह चार बजे से ही शिवालयों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और देखते ही देखते मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भर गए। बनवरिया शिव मंदिर, बिरला मंदिर, राम जानकी मंदिर, हरदिया माई देवी स्थान, सिद्धिविनायक मंदिर और सोफ़ा मंदिर सहित शहर और गांव के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक के लिए दिनभर भारी भीड़ उमड़ती रही।बनवरिया और हरदिया माई देवी स्थान मंदिर परिसर में हालात मेले जैसे रहे। कई श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए घंटा भर से भी अधिक समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

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हर-हर महादेव और बम-बम भोले के गगनभेदी जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। मंदिरों तक जाने वाली सड़कों पर भी सुबह से लेकर दोपहर तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।महिलाओं की भीड़ विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। सोमवारी व्रत रखने वाली जल लेकर मंदिरों तक पहुंचीं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। गौनाहा के श्रीरामपुर गांव में पहली सोमवारी पर कलश यात्रा निकाली गई। पूजा के लिए हरदिया देवी स्थान पहुंची नरकटियागंज की नैना सोनी ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आई हैं और पूजा के बाद कथा भी सुनेंगी। उन्होंने कहा कि सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां बड़ी संख्या में परिवार सामूहिक कथा श्रवण करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और कथा का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। स्थानीय स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार पहली सोमवारी पर पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ देखने को मिली। हालांकि सुबह से बारिश हो रही थी। लेकिन बारिश में भींगते हुए भी श्रद्धालु मंदिरों तक पहुंचे। मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने कतारबद्ध दर्शन और जलाभिषेक की व्यवस्था की थी। पहली सोमवारी की इस भीड़ ने साफ कर दिया है कि सावन की शुरुआत के साथ ही पूरा क्षेत्र बाबा भोले की भक्ति में डूब गया है।

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