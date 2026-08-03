पहली सोमवारी: हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे शिवालय

सुरक्षा व्यवस्था

मंदिर परिसर के चप्पे-चप्पे पर तैनात थी पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात था। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। महिला पुलिसकर्मियों को भी विशेष रूप से तैनात किया गया था ताकि महिला श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। मुस्तैद दिखे स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य शिविर के अलावा निजी संस्थान भी श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर दिखे। वहीं, गढ़पुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से प्रत्येक रविवार और सोमवार को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ दवा की भी व्यवस्था थी। चिकित्सा अधिकारी डॉ रामप्रीत राम ने बताया कि श्रद्धालुओं की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जा रही है। जिस भी दवा की जरूरत है, सब पीएचसी में उपलब्ध है। महाआरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा हरिगिरिधाम में श्रावणी मेला की प्रथम सोमवारी के पूर्व रविवार की संध्या में बाबा हरिगिरि का भव्य शृंगार एवं महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती और शृंगार के मुख्य यजमान रजौर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव थे। इस दौरान बाबा हरिगिरिधाम समिति के अध्यक्ष सह बखरी एसडीएम सन्नी कुमार सौरव भी मौजूद थे। इसके अलावा महाआरती को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। इस दौरान सभी श्रद्धालु भक्ति के रस में सराबोर दिखे। देवी के कार्यक्रम में खूब झूमे दर्शक बाबा हरिगिरिधाम में श्रावणी मेला के अवसर पर रविवार को रात्रि भक्ति जागरण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों को चुनरी ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। भक्ति जागरण में बाहर से आये तथा स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़ कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। लोकगायिका देवी ने सजन राजधानी पकड़ के आ जइह, एले मोरे राजा समेत कई गानों पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकगायिका देवी को देखने उमड़ी भारी भीड़ ने देर रात तक भक्ति गीतों का आनंद लिया। खासकर महिला श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रही जो गीतों की धुन पर झूमती नजर आयीं। श्रद्धालुओं के उत्साह से कलाकारों में भी खासा जोश देखने को मिला। पहली सोमवारी पर उमڑی मंदिरों में भीड़ बरौनी, निज संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर बरौनी शहरी व ग्रामीणों क्षेत्रों के शिवालयों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हर-हर महादेव के जयकारे से आसपास का माहौल गुंजायमान रहा। शिवालयों में जलाभिषेक करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं व लड़कियां शामिल थीं। शहर के पंचदेवता मंदिर, आरपीएफ बैरक स्थित शिव मंदिर, जगदंबा स्थान, निपनिया शिव मंदिर के निकट अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यही स्थिति गांवों में भी शिव मंदिरों में देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना व जलाभिषेक के बाद भोले बाबा से सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालु पंक्तियों में खड़े होकर जलाभिषेक कर रहे थे। शिवालय में पूजा-अर्चना करने पहुंची रानी, स्वाति, खुशबू, अर्चना, मुन्नी,काजल आदि ने बताया कि भोले बाबा की पूजा-अर्चना व जलाभिषेक से सुख व शांति मिलती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक को उमड़ी भीड़ खोदावंदपुर, निज प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवस्थित शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पारम्परिक ढंग से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के सागी, बाड़ा, तेतराही, मालपुर, फफौत, मिर्जापुर, खोदावंदपुर, मेघौल, मटिहानी सहित अनेक गांवों के शिवालयों में शिव भक्तों ने पहली सोमवारी पर विधि-विधान पूर्वक जलाभिषेक व पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखा गया। अहले सुबह से ही स्नान कर श्रद्धालु शिव मंदिरों में पूजा-पाठ के लिए जुट गए थे। इससे चहुंओर भक्ति का वातावरण दिख रहा था। इस अवसर पर शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने उठाया गंगाजल सिमरिया धाम, एक संवाददाता। सावन माह की प्रथम सोमवारी के मौके पर सोमवार को सिमरिया धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव व हर हर गंगे के जयकारे के साथ गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु गढ़पुरा के बाबा हरिगिरिधाम व अशोक धाम समेत विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। सिमरिया धाम में गंगा स्नान के लिए बिहार के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सिमरिया धाम स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया। सुबह तीन बजे से ही गंगा स्नान को लेकर सिमरिया गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई जो शाम तक जारी रही। इधर, गंगा स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु नहीं डूबे, इसको लेकर रात में भी एसडीआरएफ व गोताखोर टीम के सदस्य मुस्तैद दिखे। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व प्रकाश की व्यवस्था समेत स्वच्छ पेयजल, शौचालय समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं। श्रावण माह की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब नावकोठी, निज संवाददाता। सावन की प्रथम सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के शिवालय हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठे। सोमवार अहले सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों की साफ-सफाई कर पूजा-अर्चना में जुट गए। मंदिरों के पट खुलते ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। रविवार देर शाम से ही हरिगिरिधाम जाने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं के जत्थे सिमरिया के लिए रवाना होने लगे। इन जत्थों में युवाओं की संख्या अधिक रही। नावकोठी, महेशवाड़ा, पहसारा, वभनगामा, पीरनगर, रजाकपुर, गम्हरिया, ररिऔना, बेगमपुर, हसनपुर बागर, चक्का, चकमुजफ्फर, सैदपुर विष्णुपुर, देवपुरा, समसा, करैईटांड़, डफरपुर, वृंदावन, टेकनपुरा और कमलपुर सहित विभिन्न गांवों के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कई स्थानों पर शिव चर्चा, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होने से वातावरण शिवमय हो गया। सावन की पहली सोमवारी पर बड़ी संख्या में कुंवारी कन्याओं, महिलाओं और पुरुषों ने व्रत रखा। शाम में पुनः जलाभिषेक एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष शृंगार कर आरती की गई। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया।