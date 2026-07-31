Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सावन के प्रथम शुक्रवार को भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

सावन के पहले शुक्रवार को अरेराज में बाबा सोमेश्वरनाथ के मंदिर पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर को सुबह तीन बजे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती शामिल है। मेले का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

सावन के प्रथम शुक्रवार को भक्तों ने किया जलाभिषेक

अरेराज निस। समृद्धि की कामना के साथ सावन मास के प्रथम शुक्रवार को बाबा सोमेश्वरनाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर अरेराज में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के दबाव को देखते हुए सोमेश्वर पीठाधीश्वर स्वामी रविशंकर गिरि जी महराज ,बीडीओ आदित्य नारायण दीक्षित की उपस्थिति में प्रधान पुजारी आचार्य प्रमोद द्वारा गर्भगृह की प्रथम पूजा संपन्न करने के साथ ही सुबह के तीन बजे मंदिर के कपाट को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया गया। पट खुलते ही संपूर्ण परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। सुरक्षा की दृष्टि से हजारों श्रद्धालुओं को अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करने की सुविधा प्रदान की गई।

ये भी पढ़ें:पहले दिन श्रद्धालुओं ने किया बाबा सोमेश्वर नाथ का जलाभिषेक

लोहे के फिक्स्ड ब्रेकेटिंग के माध्यम से महिला पुरुष श्रद्धालुओं को बाबा का जलाभिषेक करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मंदिर परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र,खोया पाया कार्यालय में कर्मियों को ड्यूटी लगायी गयी है। मंदिर परिसर सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में महिला पुरुष सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी । भीड़ का दबाव सामान्य देखा गया। पुलिस निरीक्षक पूर्णकाम सामर्थ्य के नेतृत्व में भीड़ नियंत्रण किया जा रहा था। हरदिया चौक,मुख्य चौक,एसडीओ आवास,बरवा हनुमान मंदिर ,सोमेश्वर फुलवारी के समीप नियंत्रण कक्ष बनाए गए है । जहां पुलिस अधिकारी व दंडाधिकारी की ड्यूटी लगायी गई थी। एसडीओ अंजली शर्मा एवं डीएसपी रविकुमार ने बताया कि सावन का पहला शुक्रवार का मेला शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया।

ये भी पढ़ें:कांवरियों के लिए अविलंब दुरुस्त करें सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाएं: डीएम
ये भी पढ़ें:हाथी न घोड़ा न कवनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी...
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।