श्रावण मास में हरकी पैड़ी पर उमड़ी शिवभक्तों की भीड़
हरिद्वार में श्रावण मास के अवसर पर हरकी पैड़ी पर लाखों शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने ब्रह्ममुहूर्त में गंगा में डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन कर कांवड़ में गंगाजल भरा। प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं।
हरिद्वार। श्रावण मास के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर रविवार को शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्ममुहूर्त से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और विधि-विधान से मां गंगा का पूजन कर अपने-अपने कांवड़ पात्रों में गंगाजल भरकर गंतव्य की ओर रवाना हुए। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरी हरकी पैड़ी क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। घाटों पर सुरक्षा बल, जल पुलिस की तैनाती रही, जबकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं।
हरकी पैड़ी और आसपास के बाजारों में भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। सावन के इस पावन माह में हरिद्वार में उमड़ी आस्था की यह भीड़ धार्मिक उत्साह और सनातन परंपरा की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती दिखाई दी।
लेखक के बारे मेंRavindra Singh
शॉर्ट बायो: रविंद्र सिंह पिछले 18 साल से मुख्य धारा की पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यरत हैं। दैनिक हिन्दुस्तान में ऋषिकेश और नई टिहरी में सेवाएं देने के बाद 2019 से देहरादून सिटी में सीनियर रिपोर्टर कार्यरत हैं। इससे पहले अमर उत्तरकाशी और राष्ट्रीय सहारा उत्तरकाशी में सेवाएं दीं। 2013 की उत्तरकाशी आपदा की बेहतर कवरेज की।
परिचय एवं अनुभव
रविंद्र सिंह पिछले 18 साल से उत्तराखंड की पत्रकारिता में जाना पहचाना नाम हैं। वर्तमान में वह दैनिक हिन्दुस्तान देहरादून बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं। ट्रांसपोर्ट, रेलवे, लोक निर्माण विभाग की रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मीडिया के बदलते दौर में खुद को अपडेट करते हुए पाठक वर्ग में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
रविन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में दैनिक राष्ट्रीय सहारा से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2010 से 2013 तक हिन्दुस्तान ऋषिकेश में सेवाएं दीं। इसके बाद बाद अप्रैल 2013 से 2016 तक दैनिक अमर उजाला उत्तरकाशी में सेवाएं दीं। इसके बाद दैनिक हिन्दुस्तान में ऋषिकेश और नई टिहरी में सेवाएं देने के बाद मौजूदा समय में 2019 से देहरादून सिटी में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्यरत हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उनकी यह शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनकी रिपोर्टिंग में सत्ता, शासन और जन-नीति के गहरे विश्लेषण में स्पष्ट झलकती है।
एंटरटेनमेंट और विजन
सड़क, परिवहन, रेल, चारधाम, आपदा आदि विषयों पर रविंद्र की गहरी समझ है। रविंद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है-उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विषय विशेषज्ञता
रविंद्र सिंह ने अपनी लेखनी के माध्यम से उत्तराखंड की बुनियादी समस्याओं और विकास कार्यों पर पैनी नजर रखी है। परिवहन एवं रेल कनेक्टिविटी और परिवहन सेवाओं के विस्तार पर व्यापक रिपोर्टिंग। सड़क एवं बुनियादी ढांचा पर दुर्गम पहाड़ियों से लेकर राजधानी की सड़कों और निर्माण कार्यों पर केंद्रित कवरेज।
उपलब्धियां और गतिविधियां
हिन्दुस्तान होनहार अवार्ड: पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिन्दुस्तान समूह की ओर से रिकॉर्ड 7 बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित। उत्तराखंड यूथ आइकॉन 2024: समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेरणादायी योगदान के लिए राज्य स्तर पर 'यूथ आइकॉन' सम्मान।
परिचय एवं अनुभव
मुख्यधारा की पत्रकारिता में 18 वर्षों का लंबा और विविधतापूर्ण अनुभव रखने वाले रविंद्र सिंह वर्तमान में दैनिक हिन्दुस्तान, देहरादून में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर रविंद्र की लेखनी में राजनीतिक समझ और प्रशासनिक पकड़ का अनूठा संगम दिखता है।
विशेषज्ञता
ट्रांसपोर्ट, रेलवे, संचार, लोक निर्माण विभाग, आपदा कवरेज।