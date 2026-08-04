Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रावणी मेला : 1.33 लाख कांवरियों ने उठाया जल, मशीनों ने की गिनती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

मंगलवार शाम 6 बजे तक पीपुल काउंटिंग मशीनों की रिपोर्ट जारी प्रशासन ने कृष्णगढ़ तथा

श्रावणी मेला : 1.33 लाख कांवरियों ने उठाया जल, मशीनों ने की गिनती

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज पहुंचने वाले कांवरियों की संख्या का आकलन जिला प्रशासन द्वारा स्थापित दो पीपुल काउंटिंग मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें एक मशीन कृष्णगढ़ तथा दूसरी धाधी बेलारी में स्थापित है। मंगलवार शाम 6 बजे तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मशीनों ने 1,33,326 कांवरियों की गणना की गई है। इनमें कृष्णगढ़ स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 75,582 तथा धाधी बेलारी स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 57,744 कांवरियों की गणना दर्ज की गई है। डीपीआरओ अपेक्षा मोदी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मेला क्षेत्र, गंगा घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से संचालित हैं। जिला प्रशासन ने सभी कांवरियों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर निकटतम सहायता केंद्र अथवा तैनात अधिकारियों से संपर्क करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanganj Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।