श्रावणी मेला : 1.33 लाख कांवरियों ने उठाया जल, मशीनों ने की गिनती
मंगलवार शाम 6 बजे तक पीपुल काउंटिंग मशीनों की रिपोर्ट जारी प्रशासन ने कृष्णगढ़ तथा
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज पहुंचने वाले कांवरियों की संख्या का आकलन जिला प्रशासन द्वारा स्थापित दो पीपुल काउंटिंग मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें एक मशीन कृष्णगढ़ तथा दूसरी धाधी बेलारी में स्थापित है। मंगलवार शाम 6 बजे तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मशीनों ने 1,33,326 कांवरियों की गणना की गई है। इनमें कृष्णगढ़ स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 75,582 तथा धाधी बेलारी स्थित पीपुल काउंटिंग मशीन से 57,744 कांवरियों की गणना दर्ज की गई है। डीपीआरओ अपेक्षा मोदी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
मेला क्षेत्र, गंगा घाटों एवं प्रमुख मार्गों पर प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से संचालित हैं। जिला प्रशासन ने सभी कांवरियों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर निकटतम सहायता केंद्र अथवा तैनात अधिकारियों से संपर्क करें।
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