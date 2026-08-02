देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के चौथे दिन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवरियों की कतार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखें।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम जलार्पण को लेकर डीसी ने किया मेला क्षेत्र का सघन निरीक्षण

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुगम व्यवस्था को लेकर रविवार अहले सुबह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने बाबा मंदिर प्रांगण तथा उसके आसपास के विभिन्न रूटों, पुलिस चौकियों और प्रशासनिक शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बाबा नगरी आने वाले कांवरियों और भक्तों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बाधारहित वातावरण प्रदान करना है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने बाबा मंदिर प्रांगण के अलावा महत्वपूर्ण रुटलाइन जैसे तिवारी चौक, बीएड कॉलेज, शिवराम झा चौक और क्यू कॉम्प्लेक्स का बारीकी से मुआयना किया।

निरीक्षण का उद्देश्य उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवरियों की कतार व्यवस्था को निरंतर सुचारू रखा जाए। ताकि किसी भी मोड़ या चौक पर श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इस क्रम में डीसी विशेष रूप से बाबा मंदिर स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे। वहां उन्होंने स्थापित बड़े स्क्रीन और अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र, कांवरिया रूट, जलार्पण कतार और विभिन्न चौक-चौराहों की लाइव मॉनिटरिंग की। डीसी ने कंट्रोल रूम के तकनीकी कर्मियों को निर्देश दिया कि भीड़ के दबाव और कतार की स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखें । ताकि कहीं भी गति धीमी होने पर तुरंत रिस्पांस टीम को सक्रिय किया जा सके। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जांच करने के लिए डीसी ने बाबा मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र का विशेष निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य सेवाओं की जांच उन्होंने वहां तैनात चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर और आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की स्थिति से अवगत हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास स्थापित सूचना सह सहायता केंद्रों, मातृत्व विश्राम गृहों और क्यू काम्प्लेक्स में बनाए गए अमानत घरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आने वाली सोमवारी को लेकर मातृत्व विश्राम गृह में माताओं और शिशुओं के लिए सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा अमानत घरों में कांवरियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसी ने पुलिस ओपी का किया निरीक्षण : मेला क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर डीसी ने विभिन्न संवेदनशील मोड़ों पर बनाए गए पुलिस ओपी का भी विशेष रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने ओपी में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को हर वक्त मुस्तैद रहने, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का सख्त निर्देश दिया। ताकि संपूर्ण मेला क्षेत्र सुरक्षित रहे। इस क्रम में डीसी ने मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त वरीय अधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस के जवानों को स्पष्ट लहजे में कहा कि राजकीय श्रावणी मेला में ड्यूटी केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सेवा का एक पुनीत अवसर है। उन्होंने सभी कर्मियों को सेवा भाव से श्रद्धालुओं की सहायता करने का कड़ा निर्देश दिया। ताकि देश-विदेश से आने वाले शिवभक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और वे बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से एक सुखद संदेश लेकर लौटें।

उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी कौन-कौन थे उपस्थित : इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीना, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व संबंधित अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।