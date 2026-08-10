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बाइक छीन भाग रहे एक अपराधी को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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-भीड़ ने दूसरे अपराधी को भी किया अधमरा, पीजेएमसीएच दुमका में चल रहा इलाज, तीसरा मौका देख भागने में रहा सफल

बाइक छीन भाग रहे एक अपराधी को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला

हथियार का भय दिखा फाइनेंस कर्मी के साथ मारपीट कर उसकी बाइक छीनकर भाग रहे एक अपराधी को भीड़ ने रविवार की देर रात पीट-पीटकर हत्या कर दिया। जबकि एक और अपराधी को लोगों ने पीट-पीट कर अधमरा कर दिया है। वहीं भीड़ से बचते हुए एक अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सरैयाहाट पुलिस मृतक अपराधी के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका फूलो झानो मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। वहीं घायल अपराधी का इलाज फूलो झानो के ही कैदी वार्ड में चल रहा है। पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से छीने गए बाइक को घटना स्थल से बरामद कर लिया है। वहीं मौके पर अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल व अपराधी के एक बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है。

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मृतक अपराधी की पहचान

बिहार के बांका जिला के बंधुवाकुरा थाना क्षेत्र के अम्बातरी गांव का रहने वाला था मृतक

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में मृतक अपराधी की पहचान बिहार के बांका जिला के बंधुवाकुरा थाना क्षेत्र के अम्बातरी गांव निवासी अरबाज अंसारी (23) के रूप में हुआ है। जबकि दुमका फूलो झानो मेडिकल अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत अपराधी की पहचान इसी गांव के दानवीर पासवान (24) के रूप में हुई है। वहीं एक और अपराधी मौके से फरार बताए गए हैं। जिसकी तालाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने परिजनों को सूचना कर दिया है।

घटना का विवरण

जानकारी के मुताबिक हंसडीहा-देवघर राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के पगवारा पहाड़ के समीप रविवार की देर रात अज्ञात बाइक सवार तीन अपराधियों ने एक फाइनांस कर्मी के साथ मारपीट कर उसकी बाइक छीनकर भागने लगा। घटना की तुरंत सूचना फाइनांस कर्मी ने हंसडीहा थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी तुरंत आसपास क्षेत्र के सभी थाना की पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए घेराबंदी शुरू की दी। इधर क्षेत्र के आम लोगों को भी घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी सजग हो गए। इसी क्रम में तीनों अपराधी फाइनांस कर्मी से लूटे बाइक को लेकर सरैहाट के रास्ते भाग रहे थे। बताया जाता है कि रविवार की रात को बाइक लेकर भाग रहे अपराधियों को सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चोराजोर मोड़ के समीप कुछ लोगों ने आशंका होने पर घेर लिया और अपराधियों की पीटाई शुरू कर दी। इस बीच एक अपराधी मौके से फरार हो गया। जबकि दो अपराधी भीड़ से नहीं बच सका। पुलिस उपरोक्त मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई थी?
यह घटना बिहार के बांका जिला के बंधुवाकुरा थाना क्षेत्र के अम्बातरी गांव में हुई थी।
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