बाबा धाम के श्रद्धालुओं की बक्सर ट्रेन में उमड़ी भीड़
जमशेदपुर में चक्रधरपुर रेल मंडल ने श्रावणी मेला के लिए न तो विशेष ट्रेन चलाया और न ही अतिरिक्त कोच जोड़े। इससे टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सीटों की कमी उत्पन्न हो गई है। इसके परिणामस्वरूप जनरल कोच में मारामारी और सीट न मिलने की समस्याएँ सामने आई हैं।
जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा श्रावणी मेला को लेकर न स्पेशल ट्रेन चलाया गया न किसी ट्रेन में अतिरिक्त कोच बढ़ा है। इससे टाटानगर स्टेशन से होकर बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ को सीट की दिक्कत हो रही है। रविवार सुबह भी टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस के जनरल कोच में सेट को लेकर मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जबकि शाम में रोज छपरा या कटिहार एक्सप्रेस में भी दर्जनों कांवरियों को सीट नहीं मिल पाती है।
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