Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाबा धाम के श्रद्धालुओं की बक्सर ट्रेन में उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में चक्रधरपुर रेल मंडल ने श्रावणी मेला के लिए न तो विशेष ट्रेन चलाया और न ही अतिरिक्त कोच जोड़े। इससे टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सीटों की कमी उत्पन्न हो गई है। इसके परिणामस्वरूप जनरल कोच में मारामारी और सीट न मिलने की समस्याएँ सामने आई हैं।

बाबा धाम के श्रद्धालुओं की बक्सर ट्रेन में उमड़ी भीड़

जमशेदपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा श्रावणी मेला को लेकर न स्पेशल ट्रेन चलाया गया न किसी ट्रेन में अतिरिक्त कोच बढ़ा है। इससे टाटानगर स्टेशन से होकर बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ को सीट की दिक्कत हो रही है। रविवार सुबह भी टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस के जनरल कोच में सेट को लेकर मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जबकि शाम में रोज छपरा या कटिहार एक्सप्रेस में भी दर्जनों कांवरियों को सीट नहीं मिल पाती है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: श्रावणी मेला के दौरान बदले मार्ग से चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।