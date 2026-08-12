मंदिरों पर भगवान शंकर की अराधना के लिए लगी रही भीड़

आजमगढ़ में सावन के तेरहवें दिन श्रद्धालुओं ने प्रमुख मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सख्त प्रबंध किए हैं। बौरहवा बाबा मंदिर और अन्य जगहों पर सुबह से लोगों का आना जारी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों पर भी भीड़ देखी जा रही है।

आजमगढ़, संवाददाता। सावन के तेरहवें दिन मंगलवार को प्रमुख मंदिरों एवं शिवालयों पर श्रद्धाुलओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर भांग, धतुरा, बेलपत्र, फूल, माला के साथ दुग्ध एवं गंगा जल से जलाभिषेक किये। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख शिवालयों व मंदिरों पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के सख्त प्रबंध किये गए हैं।

श्रद्धालुओं की भीड़ नगर से सटे भंवरनाथ और बेलइसा स्थित बौरहवा बाबा मंदिर पर मंगलवार को पूजन अर्चन एवं जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का आने का क्रम सुबह से शुरू हो गया था, जो पूरे दिन चलता रहा। हालांकि सोमवार की अपेक्षा दूसरे दिन काफी कम भीड़ रही, इसके बाद भी पहले दर्शन पूजन करने की होड़ के चलते लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस एवं वालेंटियरों को मशक्कत करनी पड़ी। अराजकतत्वों पर निगरानी के लिए मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शहर के इन दोनों प्रमुख मंदिरों पर मेला भी लगता है। इसी के साथ ही मातवरगंज, सिधारी, मुकेरीगंज स्थित शंकर जी मंदिर पर भी लोगों की भीड़ उमड़ती है। गौरी शंकर घाट, कदम घाट आदि मंदिरों पर भी आस्था का जनसमुह उमड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में महराजगंज के भैरोबाबा, पातालपुरी, निजामाबाद के दत्तात्रेय, फूलपुर के दुर्वासा धाम, रानी की सराय क्षेत्र के अवंतिकापुरी, जहानागंज के शेरपुर कुटी, मेंहनगर के महामंडलेश्वर धाम, मार्टीनगंज क्षेत्र के चितारा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, फरिहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कई स्थानों पर लगे मेला में लोगों ने खरीदारी करं। इन प्रमुख मंदिरों पर भी सुरक्षा के सख्त प्रबंध किये गए हैं।