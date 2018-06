जम्मू कश्मीर : अखनूर में पाकिस्तान ने की फायरिंग, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब, BSF के 2 जवान शहीद

भारत से रहम की भीख मांगने वाला पाकिस्तान अपनी ना'पाक' हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग की गई है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के दो जवान शहीद हो गए हैं और तीन आम नागरिक घायल हो गए हैं। ये फायरिंग जम्मू के अखनूर सेक्टर में की गई है। पाकिस्तान की इस फायरिंग का बीएसएफ के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अखनूर सेक्टर के परगवाल बाजार को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए परगवाल के लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है।

Two BSF personnel killed in cross-border firing by Pakistan in #JammuAndKashmir's Akhnoor. More details awaited. pic.twitter.com/slYwGVrYvM