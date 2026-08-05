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जैविक और नीम आधारित कीटनाशक के बारे में कृषकों को कराया अवगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में एकदिवसीय कीटनाशी विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी अभिजीत शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैज्ञानिकों ने कीटनाशक के फायदे, दुष्प्रभाव, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा की। किसानों के साथ समस्याओं का समाधान भी किया गया।

जैविक और नीम आधारित कीटनाशक के बारे में कृषकों को कराया अवगत

गोड्डा एक प्रतिनिधि। आत्मा सभागार संयुक्त जिला कृषि भवन गोड्डा में फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना अंतर्गत कीटनाशी विक्रेता का एकदिवसीय प्रशिक्षण, किसान वैज्ञानिक अंतर मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कृषि पदाधिकारी अभिजीत शर्मा, वरीय वैज्ञानिक केवीके डॉ रवि शंकर, डॉ सूर्य भूषण, वरीय एवं डॉ सरवन कुमार, प्रमोद झा कृषि निरीक्षक तथा उपस्थित कीटनाशी विक्रेता की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश

इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्वागत भाषण के पश्चात कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही महिला एवं बच्चों को कीटनाशी न बेचे एवं प्रतिबंध दवा की बिक्री न करें के संबंध में बताया गया है।

कीटनाशी के फायदे एवं दुष्प्रभाव

डॉ रवि शंकर प्रधान वैज्ञानिक केवीके द्वारा कीटनाशी के फायदे एवं दुष्प्रभाव एवं संतुलित उपयोग के विषय में बताया गया। केवीके वैज्ञानिक डॉ सूर्य भूषण नें आईपीएम के बारे में विस्तार से बताया। इसी क्रम में रासायनिक कीटनाशी, जैविक कीटनाशी एवं नीम आधारित कीटनाशी के प्रयोग एवं सावधानी के संबंध में बताया गया एवं फेरामोन के महत्व के बारे में अवगत कराया गया ।

इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर चर्चा

डॉ सरवन कुमार तिलकामांझी कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक नें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया एवं किसान वैज्ञानिक अंतर मिलन में किसान के साथ चर्चा की गई एवं किसानों की समस्या का समाधान किया गया । कार्यक्रम में रजत रंजन, रितेश कुमार मजूमदार, संजय कुमार झा, कुंदन कुमार ,अनुज उपस्थित रहे।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया?
इस कार्यक्रम का आयोजन गोड्डा के आत्मा सभागार संयुक्त जिला कृषि भवन में किया गया।
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