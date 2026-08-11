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खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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मथुरा में खरीफ मौसम के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। किसानों के लिए बीमा पोर्टल खोला गया है ताकि वे ऑनलाइन बीमा करा सकें। ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं।

खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

मथुरा, खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जनपद में खरीफ मौसम के लिए धान, बाजरा एवं अरहर फसलों को बीमा कराने के शासन ने अधिसूचित किया है। किसानों की सुविधा के लिए बीमा पोर्टल खोल दिया गया है। जिस पर किसान ऑन लाइन बीमा करा सकते हैं यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। अधिसूचित फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त तक फसल बीमा के लिए कर सकते आवेदन

ऋणी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

उन्होंने बताया कि सभी ऋणी किसानों (केसीसी धारकों) के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जो ऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते, वे अंतिम तिथि से सात दिन पहले संबंधित बैंक शाखा में लिखित आवेदन देकर बीमा से बाहर हो सकते हैं। अन्यथा उनके बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी।

ये भी पढ़ें:Mathura News: खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा

गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा

गैर ऋणी किसान जनसेवा केंद्र के माध्यम से 14 अगस्त 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं। स्थानीय आपदा अथवा फसल क्षति होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 अथवा संबंधित कृषि विभाग/बैंक को सूचना देनी होगी।

सामान्य प्रश्न

खरीफ मौसम में बीमा कराने की अंतिम तिथि कब है?
खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है।
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