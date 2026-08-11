खरीफ फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त
मथुरा में खरीफ मौसम के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। किसानों के लिए बीमा पोर्टल खोला गया है ताकि वे ऑनलाइन बीमा करा सकें। ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं।
मथुरा, खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। जनपद में खरीफ मौसम के लिए धान, बाजरा एवं अरहर फसलों को बीमा कराने के शासन ने अधिसूचित किया है। किसानों की सुविधा के लिए बीमा पोर्टल खोल दिया गया है। जिस पर किसान ऑन लाइन बीमा करा सकते हैं यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। अधिसूचित फसलों के लिए बीमित राशि और प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
ऋणी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
उन्होंने बताया कि सभी ऋणी किसानों (केसीसी धारकों) के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जो ऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते, वे अंतिम तिथि से सात दिन पहले संबंधित बैंक शाखा में लिखित आवेदन देकर बीमा से बाहर हो सकते हैं। अन्यथा उनके बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी।
गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा
गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा
गैर ऋणी किसान जनसेवा केंद्र के माध्यम से 14 अगस्त 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं। स्थानीय आपदा अथवा फसल क्षति होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 अथवा संबंधित कृषि विभाग/बैंक को सूचना देनी होगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें