जब बाढ़ में जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया विशालकाय मगरमच्छ, देखें VIDEO

कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिले बेलगाम से एक ऐसा वीडियो आया है, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे। इसे बाढ़ की विभीषिका नहीं कहेंगो तो क्या कहेंगे, जब मगरमच्छ भी जान बचाने के लिए बाढ़ के बीच आसरा ढूंढता दिख जाए। कर्नाटक के बेलगाम में मगरमच्छ पानी में डूब चुके घर की छत पर दिखा। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बाढ़ के पानी में एक घर डूबा हुआ दिख रहा है और उसके छत पर विशालकाय मगरमच्छ दिख रहा है। इस वीडियो को देखकर किसी को भी डर लग सकता है क्योंकि यह सच में विशाल मगरमच्छ है।

एएनआई के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाढ़ में डूब चुके घर के छत पर मगरमच्छ मुंह खोलकर बैठा दिख रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक यह मगरमच्छ बेलगाम के बाढ़ प्रभावित इलाके रेबैग तालुक में पाया गया। जैसे ही यह वीडियो सामने आया है, यह सोशल मीडिया पर छा गया।

#WATCH A crocodile lands on roof of a house in flood-affected Raybag taluk in Belgaum. #Karnataka (11.08.19) pic.twitter.com/wXbRRrx9kF