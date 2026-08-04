स्वामी दिव्यानंद धरना पर बैठेंगे
झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार की उपेक्षा की कड़ी आलोचना की है। स्वामी दिव्यानंद छात्रों की नैतिक सहायता के लिए धरने में शामिल होंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। समिति ने छात्रों की अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की है।
रांची। अखिल भारतीय संत समिति ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 11 दिनों से छात्रों के आंदोलन पर झारखंड सरकार के उदासीन रवैये की तीखी आलोचना की है। समिति के स्वामी दिव्यानंद ने कहा कि छात्रों के अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ धरना दे रहे हैं। बारिश के दिनों में विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए हर प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। इन बच्चों के नैतिक समर्थन में वह बुधवार को दिन 12 बजे जाएंगे और छात्रों से बात कर धरना पर बैठेंगे। जरूरत हुई तो छात्रों की मांगों सरकार के मानने तक वह धरना देकर वह उनके मनोबल को बढ़ाएंगे।
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