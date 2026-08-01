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स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को करें बर्खास्त: रणधीर सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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हेमंत सोरेन की सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। खासकर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की वजह से अस्पतालों में मौतें हो रही हैं और भाजपा ने 24 जिलों में आंदोलन की योजना बनाई है।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को करें बर्खास्त: रणधीर सिंह

जामताड़ा, प्रतिनिधि। हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। चाहे शिक्षा हो, स्वस्थ हो, छात्र का मामला हो, किसानों का मामला हो। विशेष कर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जब से हेमंत सरकार में इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी है। उक्त बातें पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने शुक्रवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कही।

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स्वास्थ्य व्यवस्था में विफलता

भाजपा की ओर से पूर्व निर्धारित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं समाहरणालय घेराव के बाद परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले से आंदोलन का बिगुल फूंका गया है। राज्य के 24 जिलों में यह आंदोलन भाजपा की ओर से किया जाएगा। जब तक हेमंत सोरेन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त नहीं कर देते हैं।

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मुख्यमंत्री पर आरोप

उन्होंने कहा कि उनके मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। लगातार अस्पतालों में मौत हो रही है। विरोध करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमलावर होते हुए कहा कि उनके शासनकाल में खनिज संपदा की लूट हो रही है। जेपीएससी सहित प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है। छात्र सड़क पर उतर गए हैं और सरकार सीआईडी जांच के नाम पर खाना पूर्ति में लगी हुई है।

प्रश्न और उत्तर

हेमंत सोरेन की सरकार को किस प्रकार की विफलता का सामना करना पड़ा है?
हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है, विशेष कर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
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