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बच्चों में कोविड का खतरा कम, हाई रिस्क बच्चों के टीकाकरण पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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भारत में छह से नौ साल के 57.2 और 10-17 साल के 61.6 बच्चों में

बच्चों में कोविड का खतरा कम, हाई रिस्क बच्चों के टीकाकरण पर जोर

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। बच्चों में कोविड संक्रमण का खतरा कम है, लेकिन हाई रिस्क बच्चों को संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में हाई रिस्क श्रेणी में शामिल बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी है। हाई रिस्क श्रेणी में मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़ों की पुरानी बीमारी, कमजोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों और समय से पहले जन्मे बच्चे शामिल हैं। एम्स के डॉक्टरों ने कोविड-19 वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन: ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर आधारित शोध में यह अहम जानकारी दी है। एम्स का यह शोध जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है। शोध में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों में कोविड संक्रमण, बीमारी की गंभीरता, टीकों की सुरक्षा और टीकों की असमान उपलब्धता का अध्ययन किया गया है। पाया गया कि भारत में 57.2 से 61.6 प्रतिशत बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। शोध में भारत के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे का जिक्र है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जून-जुलाई 2021 में हुए सर्वे में 6-9 वर्ष के 57.2 प्रतिशत और 10-17 वर्ष के 61.6 प्रतिशत बच्चों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मिली थी। उस समय इस आयु वर्ग का टीकाकरण नहीं शुरू हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे बच्चों में संक्रमण के बाद बनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा का संकेत मिलता है। शोध में बताया गया है कि 0-4 और 5-17 वर्ष के बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने और मौत का खतरा 18-29 वर्ष के लोगों से कम रहा। हालांकि, नए वेरिएंट के आने से संक्रमण और बीमारी की गंभीरता का स्वरूप बदला। ओमिक्रॉन के दौरान छोटे बच्चों में संक्रमण के मामले पहले की तुलना में अधिक मिले, लेकिन गंभीर खतरा पुराने वैरिएंट की तुलना में कम रहा है。

गंभीर बीमारी से है बचाता टीका

शोधकर्ताओं ने माना कि कोविड वैक्सीन संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन गंभीर बीमारी होने पर यह मदद करता है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर शोधकर्ताओं ने वैश्विक असमानता पर भी चिंता जताई है। उच्च और मध्यम आय वाले देशों में कम से कम एक खुराक लेने वाली आबादी 74.3 प्रतिशत थी, जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों में यह 56.3 प्रतिशत और कम आय वाले देशों में केवल 18.2 प्रतिशत थी। ऐसे में शोधकर्ताओं ने पहले हाई रिस्क आबादी को टीका उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

अध्ययन में यह लोग हैं शामिल

इस अध्ययन में आरएमआरसी के निदेशक डॉ. हरि शंकर जोशी, एम्स के कम्युनिटी मेडिसन के डॉ. आनंद मोहन दीक्षित, डॉ. अनिल रमेश कोपरकर, डॉ. प्रदीप खरया, डॉ. रामाशंकर रथ, माइक्रोबायोलॉजी के डॉ. अरूप मोहंती, बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. महिमा मित्तल शामिल हैं।

सामान्य प्रश्न

हाई रिस्क बच्चों को कोविड टीकाकरण की क्यों आवश्यकता है?
क्योंकि हाई रिस्क बच्चों को संक्रमण बढ़ सकता है और उनका टीकाकरण जरूरी है।
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