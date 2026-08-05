एफएलएन प्रशिक्षण से बच्चों को भाषा-गणित में दक्ष बनाने पर जोर

मऊ, संवाददाता। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत डायट प्राचार्य अतुल कुमार तिवारी और बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय के मार्गदर्शन में आयोजित पांच दिवसीय एफएलएन (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी) ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करना था। वहीं प्रतिभागियों को 10-पॉइंट टूलकिट, कैच-अप शिक्षण पद्धति, बालवाटिका से कक्षा 5 तक के नवीन निपुण लक्ष्य तथा विद्यालयों में पठन संस्कृति विकसित करने के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी गई। जबकि एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों हिंदी की 'वीणा', गणित की 'गणित मेला' और अंग्रेजी की 'संतूर' के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही संशोधित शिक्षक संदर्शिकाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

डायट प्राचार्य अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को लागू करने और जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों को 'निपुण' बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं से प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को विद्यालय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। कहा कि एफएलएन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत संचालित निपुण भारत अभियान का लक्ष्य बच्चों में कक्षा के अनुसार सीखने की क्षमता विकसित करना और उन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में निपुण बनाना है। वहीं पांच दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न सत्रों पर समृद्ध चर्चा, ग्रुप प्रस्तुतिकरण एवं पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाता एसआरजी अरविंद पाण्डेय, प्रवक्ता अरविन्द यादव, प्रवक्ता अजीत धूसिया तथा एसआरजी संजय तिवारी ने प्रतिभागियों के साथ सामूहिक चर्चा की। प्रशिक्षण प्रभारी डॉ संदीप कुमार राय ने कार्यशाला के उपरांत प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान अमित श्रीवास्तव, शिवम पटेल, डॉ संदीप राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।