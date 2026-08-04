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पूर्णिया: छह दिनों से सफाई व्यवस्था ठप, 46 वार्डों में जमा हुआ 500 टन कचरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया में नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बेहद खराब हो गई है। 500 टन कचरा जमा हो चुका है, जिससे स्वास्थ्य संकट की आशंका भी बढ़ी है। व्यवसायियों और आम लोगों में चिंता बढ़ गई है।

पूर्णिया: छह दिनों से सफाई व्यवस्था ठप, 46 वार्डों में जमा हुआ 500 टन कचरा

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नगर निगम के सभी 46 वार्डों में नियमित सफाई कार्य बंद है, जबकि घर-घर से कचरा उठाव भी ठप पड़ा है। इसके चलते शहर के प्रमुख बाजारों, मोहल्लों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े का अंबार लग गया है। नगर निगम के अनुमान के अनुसार पिछले छह दिनों में शहर में करीब 500 टन कचरा जमा हो चुका है। सफाई कार्य ठप रहने से सड़क किनारे और गलियों में कचड़े के ढेर जमा हो गए हैं। कई स्थानों पर कचरे से दुर्गंध फैलने लगी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय दुकानदारों और ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह कचरा सड़क तक फैल जाने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है。

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बरसात में बढ़ा स्वास्थ्य संकट का खतरा:

बरसात के मौसम में खुले में पड़े कचरे से मच्छरों और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो डेंगू, मलेरिया, दस्त, टायफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गंदगी के कारण जलभराव वाले इलाकों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

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व्यवसायियों और आम लोगों में बढ़ी चिंता:

शहर के विभिन्न बाजारों के व्यवसायियों का कहना है कि दुकानों के सामने कचरा जमा रहने से ग्राहकों को परेशानी हो रही है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं आम नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन और हड़ताली सफाई कर्मियों से वार्ता के माध्यम से शीघ्र समाधान निकालने की अपील की है। लोगों का कहना है कि लंबे समय तक सफाई व्यवस्था ठप रहने का खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है।

वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिशें भी बेअसर:

नगर निगम प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार निजी स्तर पर सफाई कार्य शुरू कराने का प्रयास किया गया, लेकिन हड़ताली कर्मियों के विरोध के कारण व्यवस्था सुचारु रूप से लागू नहीं हो सकी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था सामान्य करने में कठिनाई आ रही है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन लगातार समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी है।

प्रशासन और कर्मियों के बीच गतिरोध कायम:

प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने कहा कि नगर निगम अपने स्तर से लगातार सफाई व्यवस्था बहाल करने के प्रयास कर रहा है। कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन हड़ताली कर्मियों के विरोध के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूर्णिया में सफाई कर्मियों की हड़ताल कितने दिन से चल रही है?
पूर्णिया में सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार छठे दिन जारी है।
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