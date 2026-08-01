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चाहरदीवारी, शिक्षक और एमडीएम संसाधनों की कमी से जूझ रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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चाहरदीवारी, शिक्षक और एमडीएम संसाधनों की कमी से जूझ रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर

उत्क्रमित मध्य विद्यालय नारायणपुर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। चाहरदीवारी नहीं होने, शिक्षकों की कमी तथा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से विद्यालय में पढ़ाई और पोषण व्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही हैं। विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक कुल 405 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। मेन रोड से सटे विद्यालय का परिसर पूरी तरह खुला है। चाहरदीवारी नहीं होने के कारण बकरी समेत अन्य मवेशी अक्सर विद्यालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ मध्याह्न भोजन व्यवस्था भी प्रभावित होती है। भोजन वितरण के दौरान अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। विद्यालय के प्रभारी हरिकांत ने बताया कि खुले परिसर के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है और शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

शिक्षकों की कमी

विद्यालय में कुल 13 कमरे उपलब्ध हैं, लेकिन 405 विद्यार्थियों के लिए मात्र सात शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों की कमी के कारण एक शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं मध्याह्न भोजन योजना भी संसाधनों के अभाव से प्रभावित है। विद्यालय में चावल की कमी हो गई है तथा पिछले तीन माह से विभाग की ओर से कुकिंग कॉस्ट की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे बच्चों को नियमित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और ग्रामीणों ने जिला शिक्षा विभाग से जल्द चाहरदीवारी निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति तथा एमडीएम की बकाया राशि और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बच्चों की शिक्षा और पोषण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यालय में कितने छात्र हैं?
विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक कुल 405 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।
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