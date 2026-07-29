रिपोर्ट : भारत में जरूरत के मुकाबले बेहद कम हो रहे अंग प्रत्यारोपण

भारत में अंग प्रत्यारोपण की उपलब्धता जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। 2021 में केवल 0.2% हृदय, 1.2% फेफड़े, 1.5% लीवर और 7.2% किडनी की जरूरत पूरी हो सकी। 2040 तक इनकी जरूरत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में, केवल 5 राज्यों में 80-96% अंग प्रत्यारोपण होते हैं।

भारत में अंग प्रत्यारोपण की उपलब्धता जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। 2021 में हृदय, फेफड़े, लीवर और किडनी प्रत्यारोपण की मांग का बहुत छोटा हिस्सा ही पूरा हो सका। वहीं, 2040 तक इनकी जरूरत और तेजी से बढ़ने का अनुमान है। यह जानकारी नई रिपोर्ट में सामने आई है जो द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 में देश में हर साल 1,25,894 किडनी, 1,84,542 लीवर, 83,841 हृदय और 11,253 फेफड़े के प्रत्यारोपण की जरूरत थी। लेकिन 2021 के दौरान हृदय प्रत्यारोपण की केवल 0.2 प्रतिशत, फेफड़े की 1.2 प्रतिशत, लीवर की 1.5 प्रतिशत और किडनी की 7.2 प्रतिशत जरूरत ही पूरी हो सकी। वर्ष 2040 तक भारत में हर साल 1,43,722 किडनी, 2,10,649 लीवर, 95,711 हृदय और 12,846 फेफड़े प्रत्यारोपण की जरूरत होगी.

भारत अंग प्रत्यारोपण की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) और फोर्टिस वसंत कुंज सहित कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया में अंग प्रत्यारोपण की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। यदि मध्यम स्तर के सुधार भी लागू किए जाए तब भी 2040 तक किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत का केवल 32.6 प्रतिशत ही पूरा हो पाएगा। लीवर, हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण की जरूरत का सात प्रतिशत से भी कम हिस्सा पूरा हो सकेगा.

दिल्ली सहित पांच राज्यों में 96 प्रतिशत अंग प्रत्यारोपण 2024 में केवल पांच राज्य तमिलनाडु, दिल्ली-एनसीआर, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना में देश के 80 से 96 प्रतिशत अंग प्रत्यारोपण किए गए। शोधकर्ताओं ने पाया कि लीवर, हृदय और फेफड़ों के प्रत्यारोपण की स्थिति इससे भी अधिक असंतुलित है। इन तीनों अंगों के 85 प्रतिशत से अधिक प्रत्यारोपण केवल पांच राज्यों में ही किए गए। भारत में वर्तमान में होने वाले अधिकांश अंगदान जीवित दाताओं से होते हैं। देश में अंगदान की संख्या स्पेन की तुलना में 70 गुना और अमेरिका की तुलना में 58 गुना कम है.

किडनी प्रत्यारोपण में केरल आगे, उत्तर प्रदेश पीछे किडनी प्रत्यारोपण के मामले में केरल सबसे आगे रहा, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 31.1 प्रत्यारोपण किए गए। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर और तमिलनाडु का स्थान रहा। वहीं, सबसे कम किडनी प्रत्यारोपण वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल रहा। उत्तर प्रदेश में केवल 447 प्रत्यारोपण हुए, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 1.9 प्रत्यारोपण हुए। बिहार में केवल 31 प्रत्यारोपण हुए जिसमें प्रति 10 लाख आबादी पर 0.2 प्रत्यारोपण, जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एक भी प्रत्यारोपण दर्ज नहीं किया गया.