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उग्र हुआ कोसी का कटाव, उजड़ने लगे आशियाने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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पीपरा गांव के वार्ड संख्या 11 और 12 में कोसी नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर रहने को मजबूर हैं। पंचायत के मुखिया ने समस्याओं को सुनकर प्रशासन से मदद की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

उग्र हुआ कोसी का कटाव, उजड़ने लगे आशियाने

सलखुआ, एक संवाददाता। प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर स्थित पीपरा गांव के वार्ड संख्या 11 और 12 में एक बार फिर कोसी नदी का कटाव तेज हो गया है। जलस्तर घटने के साथ नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कटाव की जद में आए तीन से चार परिवार अपने घरों को स्वयं तोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में बगल के खेतों में झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 की भीषण बाढ़ और कटाव ने पीपरा, कमराडीह और मियाजागिर गांव को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय पक्के मकान, खेत-खलिहान और विद्यालय तक कोसी की धारा में समा गए थे। विस्थापित परिवार वर्षों तक कोसी तटबंध पर रहने को विवश रहे। करीब चार-पांच वर्ष पूर्व नदी की धारा बदलने और जमीन अपेक्षाकृत सुरक्षित होने पर 25 से 30 परिवारों ने फिर से घर बनाकर नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन अब एक बार फिर कटाव ने उनके सामने विस्थापन का संकट खड़ा कर दिया है.

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कटाव का दायरा बढ़ता हुआ

कटाव का दायरा लगातार बढ़ते हुए लवकुश कुमार, खुशीलाल यादव, विनोद यादव, कैलाश यादव और चानो यादव के घरों तक पहुंच गया है। इन परिवारों ने भी अपने घर खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कटावरोधी कार्य शुरू नहीं कराया गया तो एक बार फिर दर्जनों परिवारों के आशियाने और उपजाऊ कृषि भूमि कोसी में समा जाएगी.

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पंचायत के मुखिया का आश्वासन

पंचायत के मुखिया अनिल यादव ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि प्रशासन के समक्ष मामले को प्रमुखता से उठाकर गांव को बचाने के लिए ठोस पहल की जाएगी। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल स्थायी कटावरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक में पीपरा निवासी प्रीतम कुमार समेत अन्य लोगों ने भी कटाव का मुद्दा उठाया था। बैठक में अंचलाधिकारी रवि कुमार ने हरसंभव सहायता और कटावरोधी कार्य कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक जमीन पर कोई ठोस पहल नहीं होने से लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीपरा गांव में कटाव से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं?
कटाव की जद में आए तीन से चार परिवार अपने घरों को स्वयं तोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में बगल के खेतों में झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं।

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