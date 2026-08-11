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जनगणना पुस्तिका में दर्ज होगी सारण की मौजूदा तस्वीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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डीसीएचबी कार्य की हकीकत परखने उप महारजिस्ट्रार दिनेश कुमार छपरा पहुंचे। उन्होंने आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया। डीसीएचबी में विभिन्न सूचनाओं की जांच और अद्यतन जानकारी की आवश्यकता पर बात की। अगले चरण में चार्ज अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनगणना पुस्तिका में दर्ज होगी सारण की मौजूदा तस्वीर

डीसीएचबी कार्य की हकीकत परखने छपरा पहुंचे उप महारजिस्ट्रार सारण के गांवों का बदलेगा आंकड़ों वाला दस्तावेज आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्धता पर जोर फोटो 13 जनगणना पुस्तिका से संबंधित कार्यों की जानकारी लेतें भारत के भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ओआरजीआई) के उप महारजिस्ट्रार दिनेश कुमार न्यूमेरिक 24 अगस्त तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य पेज चार की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच जिला जनगणना पुस्तिका (डीसीएचबी) को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। गांवों की भौगोलिक स्थिति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सिंचाई, बैंकिंग और कृषि तक की जानकारी को अद्यतन और प्रमाणिक बनाने के लिए मंगलवार को भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ओआरजीआई), नई दिल्ली के उप महारजिस्ट्रार दिनेश कुमार छपरा पहुंचे। उन्होंने छपरा नगर निगम और नगरा प्रखंड में स्थलीय निरीक्षण कर डीसीएचबी के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की स्थिति का जायजा लिया।

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निरीक्षण का विवरण

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने के साथ आंकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उप महारजिस्ट्रार ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए संबंधित चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिया कि डीसीएचबी में शामिल होने वाली प्रत्येक सूचना को पूरी तरह जांचने के बाद ही दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि डीसीएचबी महज सांख्यिकीय दस्तावेज नहीं है। आने वाले वर्षों में सारण में विकास योजनाओं के निर्माण, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों के लिए यह महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज के रूप में काम करेगा। इसलिए इसमें शामिल आंकड़े तथ्यात्मक, अद्यतन और भरोसेमंद होने चाहिए।

आंकड़ों की व्यवस्था

राजस्व ग्राम स्तर पर हो आंकड़ों की जांच निरीक्षण के दौरान डीसीएचबी में शामिल की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं की पोर्टल पर की गई इंट्री की समीक्षा की गई। इसमें ग्राम निर्देशिका का परिचय, भौगोलिक सुविधाएं, शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थान, पेयजल और स्वच्छता, संचार और परिवहन, बैंकिंग व ऋण सुविधाएं, विद्युत और ईंधन, भूमि उपयोग व सिंचाई, प्रमुख कृषि उत्पादन, विनिर्माण और हस्तशिल्प से संबंधित जानकारी शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं का राजस्व ग्राम स्तर पर परीक्षण कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि डीसीएचबी में दर्ज न हो।

विभागीय रिकॉर्ड

विभागवार सूचना का बनेगा रिकॉर्ड डीआरजी ने विभागवार सूचनाओं का संकलन एक्सेल शीट में करने का निर्देश दिया। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस विभाग से जानकारी प्राप्त हो गई है और किन विभागों की सूचनाएं अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों से वरीय पदाधिकारियों अथवा जिलाधिकारी के स्तर से फॉलोअप कराया जाए, ताकि समय पर सभी सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीसीएचबी में दर्ज प्रत्येक सूचना के स्रोत का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण बदलावों का समावेश

बदलावों का भी होगा समावेश उप निदेशक सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शशि प्रभा ने बताया कि सभी चार्ज अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रसिद्ध स्थलों और अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आवश्यकतानुसार संबंधित स्थलों के चित्र भी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि डीसीएचबी में सारण की वर्तमान स्थिति को समुचित रूप से दर्शाया जा सके।जिला स्तर पर डीसीएचबी कार्य को अंतिम रूप देने को लेकर भी समीक्षा की गई। डीसीओ सह जिला नोडल पदाधिकारी अदिति आनंद ने कार्ययोजना की जानकारी देते हुए बताया कि चार्ज स्तर पर आगामी 24 अगस्त तक कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच कर अंतिम रूप से सबमिशन किया जाएगा। निरीक्षण दल के भ्रमण और कार्यों का नेतृत्व जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के सहायक निदेशक राहुल श्रीवास्तव ने किया। मौके पर डीसीओ सहयोगी पदाधिकारी आयुषी सिंह, नगर आयुक्त रंजीत कुमार, छपरा नगर चार्ज अधिकारी अरशद इमाम, नगरा चार्ज अधिकारी अभिनव कुमार सहित संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीसीएचबी का कार्य कब पूरा किया जाएगा?
चार्ज स्तर पर आगामी 24 अगस्त तक कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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