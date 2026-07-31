सप्ताह में तीन दिन लगाएं कोर्ट हर महीने निपटाएं 50 मामले

मोतिहारी में आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वाद से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। जिले में 64,354 नीलाम पत्र वाद मामले लंबित हैं। आयुक्त ने सर्टिफिकेट संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सप्ताह में एक बार समीक्षा बैठक करने का भी आदेश दिया गया।

मोतिहारी, हिसं। आयुक्त तिरहुत प्रमंडल गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में गुरुवार को नीलाम पत्र वाद से संबंधित समीक्षा बैठक हुई।

नीलाम पत्र अधिकारियों के निर्देश आयुक्त के द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सप्ताह में तीन दिन अनिवार्य रूप से सर्टिफिकेट संबंधी कोर्ट करें। प्रतिमाह कम से कम 50 मामलों का निष्पादन करें।

जिले में लंबित मामले डीएम सौरभ सुमन यादव के द्वारा बताया गया जिले में कुल 68 नीलाम पत्र पदाधिकारी हैं जिसमें जिला स्तर पर 19, अनुमंडल स्तर पर 12 व प्रखंड स्तर पर 37 पदाधिकारी शामिल हैं। आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि इसके लिए और पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजा जाए। आयुक्त कार्यालय से एक या दो दिन में अनुमोदन कर दिया जाएगा।

प्रतीकात्मक मामले जिला में लंबित हैं नीलाम पत्र वाद के 64 हजार 354 मामले: बताया गया कि नीलाम पत्र वाद से संबंधित जिला में कुल 64 हजार 354 मामले लंबित हैं जिसमें जिला स्तर पर 27 हजार 254, अनुमंडल स्तर पर 18 हजार 592 व प्रखंड स्तर पर 16 हजार 583 मामले शामिल हैं। ऐसे कुल 44 मामले हैं जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक की राशि सन्निहित है। 10 रुपये लाख से 50 लाख तक की राशि वाले 199 मामले हैं जबकि अन्य मामले 10 लाख रुपए की राशि से कम के हैं। नीलाम पत्र वाद अंतर्गत जिला में कुल 790 करोड़ की राशि अंतर्निहित है।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक सप्ताह में एक बार बैठक कर करें समीक्षा: आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि अपर समाहर्ता व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सप्ताह में एक बार बैठक कर समीक्षा करें। समीक्षा में मुख्य रूप से इस फैक्ट को शामिल किया जाय कि कितने नीलाम पत्रवाद में नोटिस जारी किया गया है। कितने नोटिस का तामिला करा दिया गया है। वैसे कितने मामले हैं जिसमें चेतावनी नोटिस जारी की गई है। चेतावनी नोटिस के बाद भी टर्न अप नहीं होने पर कितने मामलों में बॉडी वारंट जारी किया गया है और कितने मामले में कुर्की आदेश निर्गत किए गए हैं।