मुंगेर की गंगा-जमुनी तहजीब ही यहां की असली पहचान: डीएम

मुंगेर में आगामी पर्व-त्योहारों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। चेहल्लुम पर्व 2 से 5 अगस्त तक मनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर ली गई है। जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरों से होगी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

​मुंगेर, निज संवाददाता। त्योहारों के शहर मुंगेर में आगामी पर्व-त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को संग्रहालय सभागार में चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज ने कहा कि मुंगेर की गंगा-जमुनी तहजीब ही इसकी असली पहचान है, जहां पहलाम हो या विसर्जन समिति, सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का अभूतपूर्व सहयोग करते हैं।

चेहल्लुम पर्व की तारीखें जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि चेहल्लुम पर्व की शुरुआत 2 अगस्त की रात से होगी, जो 5 अगस्त को पहलाम के साथ संपन्न होगी। पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले के सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर लिया गया है, जहां पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। कौड़ा मैदान स्थित गढ़ैया मार्केट से निकलने वाला ताजिया जुलूस निर्धारित रूट से होकर गुजरेगा। जुलूस के साथ संबंधित थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मौजूद रहेंगे।

सुरक्षा एवं निगरानी उपाय ​असामाजिक तत्वों पर ड्रोन से नजर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईः

सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए इस बार ताजिया जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए की जाएगी। जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों से अपील की कि यदि सोशल मीडिया या शहर में कोई भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलती है, तो इसकी जानकारी तुरंत जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक को दें ताकि समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बैठक में शहर की सड़कों की मरम्मत और साफ-सफाई से जुड़ी जनसमस्याओं को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।

सिविल सोसाइटी का योगदान ​सुलतानगंज से लेकर शहर तक सिविल सोसाइटी का सहयोग सराहनीय: एसपी

बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने कहा कि मुंगेर की यह अनूठी परंपरा है कि यहां की सिविल सोसाइटी प्रशासन को पूर्ण समर्थन देती है। लोग भावनात्मक रूप से जुड़कर सभी धर्मों के त्योहार मिलकर मनाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और महापुरुषों की प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और पुलिस बल तैनात रहेगा। एसपी ने अपील की कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले और असामाजिक तत्वों की किसी भी हरकत को प्रशासन के संज्ञान में लाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी ​बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूदः

इस महत्वपूर्ण बैठक में नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिषेक आनंद सहित शांति समिति और पहलाम समिति के तमाम गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। प्रशासन ने दोहराया कि मुंगेर में शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए वे पूरी तरह कटिबद्ध हैं।