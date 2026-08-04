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हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव- एफआरएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी फिर फिसली

By Hindustan | Bureau
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हिन्दुस्तान एक्सक्लुसिव- एफआरएस पोर्टल पर छात्रों की हाजिरी फिर फिसली

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एफआरएस पोर्टल पर निबंधन एवं उपस्थिति प्रतिवेदन ने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति की तस्वीर साफ कर दी है। जिले के 5,81,308 विद्यार्थियों में से 3,40,828 का ही एफआरएस पोर्टल पर निबंधन हो सका है, जबकि 2,40,480 छात्र-छात्राएं अब भी पंजीकरण से वंचित हैं। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पंजीकृत विद्यार्थियों में केवल 28,001 की ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुई, जबकि 3,12,827 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। जिले की कुल छात्र उपस्थिति महज 4.82 प्रतिशत रही। शिक्षकों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही

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शिक्षकों की पंजीकरण स्थिति

जिले के कुल 15,446 शिक्षकों में 15,281 का एफआरएस पोर्टल पर निबंधन हो चुका है, जबकि 165 का पंजीकरण शेष है। सोमवार को 5,900 शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि 9,381 शिक्षक अनुपस्थित रहे। प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मनसाही ने 12.70 प्रतिशत छात्र उपस्थिति के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद डंडखोरा में 12.62 प्रतिशत, कटिहार में 7.53 प्रतिशत, मनिहारी में 6.42 प्रतिशत, कोढ़ा एवं प्राणपुर में 6.14-6.14 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी ओर आजमनगर की स्थिति सबसे कमजोर रही, जहां केवल 2.07 प्रतिशत छात्र ही एफआरएस पोर्टल पर उपस्थित दर्ज हुए। कुर्सेला में 2.43 प्रतिशत, बलरामपुर में 3.11 प्रतिशत, कदवा में 3.36 प्रतिशत, समेली में 3.53 प्रतिशत तथा बारसोई में 3.57 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार कटिहार प्रखंड में 36,665 विद्यार्थियों में 21,947 का पंजीकरण हुआ, लेकिन केवल 2,762 छात्र ही उपस्थित रहे। बारारी में 59,524 विद्यार्थियों में 33,981 पंजीकृत हैं, जबकि 2,633 की उपस्थिति दर्ज हुई। कदवा में 66,680 विद्यार्थियों में 38,022 पंजीकृत हैं और 2,243 की उपस्थिति दर्ज की गई। बारसोई में 60,154 विद्यार्थियों में 33,940 का पंजीकरण हुआ, जबकि 2,147 छात्र उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग अब शत-प्रतिशत एफआरएस निबंधन और नियमित ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

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सुधारात्मक कार्रवाई

वर्जन

सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को एफआरएस पोर्टल पर शत-प्रतिशत निबंधन और नियमित ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिन विद्यालयों में निबंधन या उपस्थिति की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां विशेष निगरानी की जा रही है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

राहुल चन्द्र चौधरी, डीईओ, कटिहार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कटिहार में ऑनलाइन उपस्थिति की कुल प्रतिशतता क्या है?
कटिहार में ऑनलाइन उपस्थिति की कुल प्रतिशतता महज 4.82 प्रतिशत है।
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