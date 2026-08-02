दान में मिली 40 फीसदी कॉर्निया का नहीं हो रहा प्रत्यारोपण
::::शोध::: --इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है अध्ययन --उत्तकों के सही रखरखाव
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में नेत्र प्रत्यारोपण का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा समय में जरूरत के अनुरूप आंखें दान में नहीं मिल पा रही हैं। हालत यह है कि जो आखें दान में मिलती है, उनमें से सिर्फ 60 फीसदी का ही इस्तेमाल होता है। बाकी, 40 फीसदी कॉर्नियां विभिन्न कारणों से बेकार हो जाती हैं। इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। देश में पहला नेत्र प्रत्यारोपण 1948 में चेन्नई में हुआ था। शुरुआत के तीन-चार दशकों में इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई। लेकिन, 90 के दशक के बाद भारत ने तेजी से आधुनिक नेत्र प्रत्यारोपण की दिशा में प्रगति की। मौजूदा समय में भारत में नेत्र प्रत्यारोपण की गुणवत्ता को अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का माना जाता है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक नेत्र बैंक भारत में हैं। भारतीय नेत्र बैंक संघ (ईबीएआई) के अधीन 396 नेत्र बैंक संचालित हैं। लेकिन, इनमें से केवल 20-25 ही आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं और प्रति वर्ष 100 से अधिक कॉर्निया का प्रत्यारोपण करते हैं।
नेत्र दान की स्थिति
शोध में 2023 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि दान में मिले कॉर्निया की राष्ट्रीय उपयोगिता दर 60 फीसदी है। तब कुल एकत्र हुए 47676 कॉर्निया में से 29057 का ही इस्तेमाल किया जा सका। इसके पीछे उत्तकों का सही संग्रह नहीं होना तथा प्रत्यारोपण सुविधाओं की असमान पहुंच को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है।
आवश्यकता और चुनौती
एक लाख कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत
रिपोर्ट में कहा गया है कि नेत्र प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची को खत्म करने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में कॉर्निया की उपलब्धता बेहतर बताई गई है, जहां रोगियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी चुनौती दान में कॉर्निया की संख्या बढ़ाने की है। लेकिन, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्त हो रहे कॉर्निया उपयुक्त हों, नेत्र बैंकों में उनका सही रखरखाव हो, देश के हर हिस्से में रोगियों के लिए उनकी उपलब्धता समान हो तथा प्रत्यारोपण सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ इस्तेमाल भी सुनिश्चित हो।
सामान्य प्रश्न
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