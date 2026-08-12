हर छह माह में किडनी जांच अनिवार्य की जाए: संसदीय समिति
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने हर छह माह में अनिवार्य किडनी जांच की सिफारिश की है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को साल में दो बार मुफ्त जांच और एपीएल के लोगों को कम दाम पर यह सुविधा दी जाएगी। समिति ने मधुमेह और उच्च रक्तचाप वालों की जांच को प्राथमिकता देने की बात की।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि हर छह माह में किडनी जांच अनिवार्य की जाए। समिति ने कहा है कि गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को साल में दो बार किडनी की जांच (केएफटी) मुफ्त में और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लोगों को बहुत कम दर पर यह सुविधा दी जाए।
सिफारिशें
राज्यसभा के सदस्य राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने ‘भारत में किडनी के गंभीर रोग की व्यापकता- रोकथाम, पहचान, उपचार और प्रबंधन’ पर अपनी 177वीं रिपोर्ट में रोग की रोकथाम, शुरुआती पहचान, उपचार से जुड़ी 66 सिफारिशें कीं। रिपोर्ट सात अगस्त को राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई थी। इसमें कहा था कि अधिक जोखिम वाले जिन समूह की समय-समय पर जांच जरूरी है उनमें मधुमेह और उच्च रक्तचाप वाले लोग शामिल हैं।
किडनी रोग की गंभीरता
हर साल किडनी रोग के आखिरी चरण वाले लगभग 2.2 लाख नए मरीज जुड़ते हैं जिससे सालाना लगभग 3.4 करोड़ डायलिसिस सत्र की अतिरिक्त मांग पैदा होती है। समिति ने जिला अस्पतालों में नेफ्रोलॉजी सेवाओं को मजबूत करने, 'स्पेशलिस्ट रेफरल सिस्टम' को बेहतर बनाने और बच्चों की किडनी की देखभाल के लिए एक अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की भी सिफारिश की।
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