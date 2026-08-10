अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों-कर्मियों की मांगी गई सेवा संबंधी जानकारी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 28 जुलाई को निदेशालय के पत्र के आलोक में अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक ( 2) महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुपालन में जिले के संबंधित विद्यालयों की ओर से सूची कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी है। समीक्षा के दौरान कई संस्थानों द्वारा निर्देश का समुचित अनुपालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है।इसे गंभीरता से लेते हुए सभी प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को संलग्न प्रपत्र में मांगी गई सूचनाओं को सही तरीके से भरकर एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

कर्मियों की सूचना

2017 से कार्यरत कर्मियों की भी देनी होगी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक (शैक्षणिक) की ओर से सात अगस्त को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्लस-टू इंटर महाविद्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर समिति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसमें एक अप्रैल 2017 से अब तक कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूचना मांगी गई है। इसके अलावा एक अप्रैल 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। हालांकि एक अप्रैल 2017 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूचना नहीं देने का निर्देश है। संशोधित प्रपत्र भी पत्र के साथ भेजा गया है। इसमें विद्यालय एवं महाविद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक,प्राचार्य का नाम, शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, आईएफसी कोड समेत अन्य विवरण दर्ज करने के लिए कॉलम दिए गए हैं। जिला स्तर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी पत्र की प्रति भेजते हुए अपने-अपने प्रखंड के अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्लस-टू इंटर महाविद्यालयों को पत्र उपलब्ध कराने तथा इसकी प्राप्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।