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दिल में छेद वाले पांच बच्चो को जांच के लिए पटना शिविर में भेजा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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पेज तीन की सेकेंड लीड खबर पेज तीन की सेकेंड लीड खबर दिल में छेद वाले पांच बच्चो को जांच के लिए पटना शिविर में भेजा गया जय प्रभा मेंदाता

दिल में छेद वाले पांच बच्चो को जांच के लिए पटना शिविर में भेजा गया

पेज तीन की सेकेंड लीड खबर दिल में छेद वाले पांच बच्चो को जांच के लिए पटना शिविर में भेजा गया जय प्रभा मेंदाता अस्पताल पटना में रविवार को आयोजित शिविर में मेडिकल जांच के बाद पांचों बच्चो का होगा ऑपरेशन जिले में अब तक दिल में छेद वाले 35बच्चो का कराया गया निशुल्क ऑपरेशन राज्य सरकार हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निशुल्क कराती हैं जांच व ऑपरेशन ग्राफिक्स 35दिल में छेद वाले बच्चो का कराया गया सफल ऑपरेशन 117बच्चे जिले में चिन्हित,जो हृदय रोग से हैं पीड़ित भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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बच्चों का मेडिकल जांच

जिले के विभिन्न प्रखण्डों से चिन्हित दिल में छेद वाले पांच बच्चो को मेडिकल जांच के लिए रविवार की सुबह पटना शिविर में भेजा गया। जय प्रभा मेंदाता अस्पताल पटना में रविवार को आयोजित शिविर में मेडिकल जांच के बाद पांचों बच्चो का ऑपरेशन होगा। कैमूर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों द्वारा रविवार की सुबह सरकारी एम्बुलेंस से दिल में छेद वाले पांच बच्चों व उनके परिजनों के साथ चांद सीएचसी के फार्मासिस्ट रमेश कुमार सिंह की देखरेख में पटना शिविर में भेजा गया।

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ऑपरेशन की प्रक्रिया

मेडिकल शिविर में बच्चों का इको,इसीजी ,ब्लड सहित अन्य कई जांच के बाद निधार्रित तिथि को जय प्रभा मेंदाता अस्पताल पटना के विशेषज्ञ डाक्टरो द्वारा सर्जरी किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्यवक डा.सरोज कुमार ने बताया कि जिले से दिल में छेद वाले बच्चों को चिन्हित किया गया हैं,जिसमें पांच बच्चो को पटना के शिविर में भेजा गया। शेष बचे पांच बच्चो को अगले शिविर में पटना भेजा जाएगा। जबकि पूर्व में कैमूर जिले में दिल में छेद वाले 35 बच्चो का अहमदाबाद व पटना में स्वास्थ्य विभाग ने सफल ऑपरेशन कराकर नयी जिन्दगी दी हैं।

बिहार सरकार की बाल हृदय योजना

बिहार सरकार ने पूर्व में कैमूर के 35दिल में छेद वाले 29बच्चो का श्री सत्यसाई हृदय अस्पताल अहमदाबाद में सर्जरी कराया गया हैं। कैमूर के 29बच्चो को पटना से हवाई जहाज से अहमदाबाद भेजकर ऑपरेशन कराया गया। जबकि तीन बच्चो का जय प्रभा मेंदाता अस्पताल पटना व तीन बच्चो का इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्थान पटना में दिल में छेद वाला ऑपरेशन निशुल्क कराया गया। वही 61दिल में छेद वाले बच्चो का पटना में इलाज कराने के बाद भभुआ में उपचार किया जा रहा है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्यवक डा.सरोज कुमार ने करते हुए बताया कि यह वैसे बच्चे है,जिनके अभिभावक पैसो के आभाव में उनका इलाज नही करा पाते है।

सरकार का सहयोग

लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जांच , चयन व अनुशंसा के आधार पर सरकार इन पीड़ित बच्चो का इलाज व ऑपरेशन अपने खर्च पर करा रही है। इन बच्चो का इलाज व ऑपरेशन पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान व श्रीसत्य साईअस्पताल अहमदाबाद के विशेषज्ञो द्वारा किया जाता है। आरबीएसके के जिला समन्यवक डा.सरोज कुमार ने बताया कि छह माह से 18वर्ष के बच्चो की स्क्रीनिंग व जांच के दौरान जिले के 117 बच्चे एैसे मिले हैं ,जिनके दिल में छेद है। जिनका इलाज कराया जा रहा हैं। मृत्युदर कम करना बाल हृदय योजना का उदेश्य भभुआ। राज्य में बाल हृदय पीड़ित बच्चो को स्वास्थ्य सुविधा देने और बाल मृत्युदर में कमी लाने के लिए बाल हृदय योजना को लागु किया है।

परिवारों के लिए संजीवनी

राज्य में बाल हृदय पीड़ित बच्चो का अस्पतालो में फ्री टीटमेंट किया जाता है। इस योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चो को इलाज की सुविधा दी जाती है। इलाज में होने वाला सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। जिले के गरीबो के लिए संजीवनी बनी बाल हृदय योजना भभुआ। बाल हृदय योजना उन अभिभावको के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है,जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चो का इलाज कराने में असर्मथ है। इस योजना से हृदय रोगी बच्चो की मृत्युदर में भी कमी आएगी। गरीबो के पास उतने पैसे अर्जित नहीं हो पाते हैं कि वह बडे़ अस्पताल में जाकर अपने बच्चों का टीट्रमेंट करा पाएं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए राज्य में बाल हृदय योजना शुरु की गयी है।

शिविर का कार्य

कोट जिले के चिन्हित दिल में छेद वाले पांच बच्चों को पटना के शिविर में रविवार की सुबह एम्बुलेंस से भेजा गया। पूर्व में कैमूर जिले में दिल के छेद वाले 35 बच्चो का ऑपरेशन अहमदाबाद व पटना में कराया गया है। स्क्रीनिग व स्वास्थ्य जांच के दौरान छह माह से 18वर्ष के 117वैसे बच्चे चिन्हित किए गए है,जिनके दिल में छेद है। डा.सरोज कुमार ,जिला समन्यवक ,आरबीएसके फोटो परिचय 02-भभुआ-02-सदर अस्पताल स्थित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के सामने से रविवार की सुबह एम्बुलेंस से बच्चे व परिजनो को भेजा जा रहा पटना

सामान्य प्रश्न

दिल में छेद वाले बच्चों का ऑपरेशन कहाँ किया जा रहा है?
दिल में छेद वाले बच्चों का ऑपरेशन जय प्रभा मेंदाता अस्पताल पटना में किया जा रहा है।
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