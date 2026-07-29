टेढ़े-मेढ़े पैर से अब नहीं रुकेगा बचपन, आरबीएसके ने राफिया को दिखाई इलाज की राह

टेढ़े-मेढ़े पैर से अब नहीं रुकेगा बचपन, आरबीएसके ने राफिया को दिखाई इलाज की राहटेढ़े-मेढ़े पैर से अब नहीं रुकेगा बचपन, आरबीएसके ने राफिया को दिखाई इलाज की राह

किशनगंज। निज संवाददाता बच्चों में जन्मजात शारीरिक विकृतियों की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से क्लबफुट से पीड़ित राफिया नाज़ को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल किशनगंज से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जेएलएनएमसीएच), भागलपुर के लिए रवाना किया गया। स्वास्थ्य विभाग की पहल से राफिया को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।क्लबफुट बच्चों में जन्म के समय पाई जाने वाली ऐसी स्थिति है, जिसमें बच्चे का पैर सामान्य स्थिति में न होकर अंदर या नीचे की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। समय रहते इसकी पहचान और उपचार नहीं होने पर आगे चलकर बच्चे को चलने-फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आरबीएसके के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।

आरबीएसके की स्क्रीनिंग से सामने आते हैं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मामले राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में स्वास्थ्य टीमों द्वारा बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों सहित विभिन्न स्तरों पर बच्चों की स्क्रीनिंग कर जन्मजात विकृति, पोषण संबंधी समस्या, दृष्टि दोष, हृदय रोग सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जाती है।स्क्रीनिंग के दौरान किसी बच्चे में क्लबफुट जैसी समस्या सामने आने पर आरबीएसके की टीम परिवार को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराते हुए आगे के उपचार की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से किसी बच्चे का उपचार प्रभावित न हो और उसे समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल सके।

विशेषज्ञ उपचार के लिए भागलपुर भेजी गई राफिया नाज़ राफिया नाज़ में क्लबफुट की पहचान के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उसे बेहतर एवं विशेषज्ञ उपचार के लिए सदर अस्पताल किशनगंज से जेएलएनएमसीएच, भागलपुर रेफर किया गया है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि बच्चे की समस्या की गंभीरता के अनुरूप समय पर उपचार उपलब्ध हो तथा उपचार के बाद आवश्यक फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसे मामलों में अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चिकित्सकों द्वारा बताए गए उपचार एवं फॉलोअप को नियमित रूप से अपनाने से बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

समय पर पहचान और उपचार से बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या की समय पर पहचान और उपचार बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से जन्मजात विकृतियों सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर बच्चों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों में जन्म से ही किसी प्रकार की शारीरिक विकृति या स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। आरबीएसके की स्वास्थ्य टीम से संपर्क कर समय पर जांच और उपचार की सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समय पर की गई पहचान और उचित उपचार बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे उपचार की सुविधा सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के साथ-साथ चिन्हित मामलों को आवश्यकतानुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। क्लबफुट सहित जन्मजात विकृतियों के मामलों में जितनी जल्दी उपचार शुरू किया जाए, बच्चे के लिए उतना ही बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि आरबीएसके टीम की जिम्मेदारी केवल बीमारी की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि चिन्हित बच्चों को उचित स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने और उपचार की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राफिया नाज़ को भागलपुर भेजा जाना इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशील पहल का उदाहरण है।

अभिभावकों की जागरूकता भी जरूरी सिविल सर्जन डॉ राज कुमार चौधरी ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों में किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति को लेकर संकोच या लापरवाही न बरतें। समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने से कई समस्याओं का बेहतर उपचार संभव है। आरबीएसके के माध्यम से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेकर अभिभावक अपने बच्चों के स्वस्थ एवं बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।राफिया नाज़ का भागलपुर के लिए रवाना होना सिर्फ एक बच्चे के उपचार की शुरुआत नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि समय पर पहचान, सही उपचार और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनशील पहल से बच्चों को उनकी सामान्य जिंदगी की ओर लौटने का अवसर दिया जा सकता है।