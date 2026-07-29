मलेरिया जांच में लापरवाही पड़ सकती है भारी
मधुबनी में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ने मलेरिया की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हर माह पॉजिटिव मलेरिया रक्त पट्टों का 50 प्रतिशत और निगेटिव का 1.5 प्रतिशत क्रॉस-चेक के लिए भेजना अनिवार्य होगा, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा।
मधुबनी,एक संवाददाता। मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की समय पर और सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिले के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक माह संग्रहित मलेरिया रक्त पट्टों का निर्धारित प्रतिशत अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय पटना में प्रति-परीक्षण (क्रॉस-चेक) के लिए भेजा जाए, ताकि जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे।
निर्देशों का पालन
अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, प्रत्येक माह संग्रहित पॉजिटिव मलेरिया रक्त पट्टों का 50 प्रतिशत तथा निगेटिव रक्त पट्टों का 1.5 प्रतिशत प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में क्रॉस-चेक के लिए भेजना अनिवार्य होगा। विभाग ने चिंता जताई है कि कई जिलों द्वारा इस व्यवस्था का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जांच की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
मलेरिया रिपोर्ट की गुणवत्ता
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बुखार से पीड़ित मरीजों की 60 प्रतिशत मलेरिया जांच स्लाइड विधि से तथा 40 प्रतिशत जांच रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के माध्यम से की जानी है। इससे रोग की सटीक पहचान के साथ उपचार में भी तेजी आएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रावैधिकी की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए और सभी सरकारी अस्पतालों से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार रक्त पट्ट समय पर पटना भेजना सुनिश्चित किया जाए। विभाग का मानना है कि समयबद्ध क्रॉस-चेक व्यवस्था से मलेरिया जांच की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, गलत रिपोर्ट की संभावना कम होगी और राज्य में मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन अभियान को नई मजबूती मिलेगी। अधिकारियों से इन निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
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