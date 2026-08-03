आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित हुई सामुदायिक बैठक
आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित हुई सामुदायिक बैठक आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित हुई सामुदायिक बैठक
किशनगंज, निज संवाददाता। नवजात शिशु के स्वस्थ जीवन की शुरुआत केवल मां के स्तनपान से ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन से होती है। जब धात्री महिला को घर का सहयोग, पर्याप्त आराम, पौष्टिक आहार और सकारात्मक वातावरण मिलता है, तब वह शिशु को समय पर एवं सफलतापूर्वक स्तनपान करा पाती है। यही सहयोग नवजात की बेहतर देखभाल, कुपोषण से बचाव और संक्रमण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विश्व स्तनपान सप्ताह का संदेश केवल माताओं तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार को स्तनपान और नवजात देखभाल का सहभागी बनाने का आह्वान है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत सोमवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोतिहारा में सामुदायिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में धात्री एवं गर्भवती महिलाओं के साथ उनके परिजनों को भी स्तनपान, नवजात देखभाल और मातृ स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाना शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह भी बताया गया कि परिवार का सहयोग मिलने पर माताएं अधिक आत्मविश्वास के साथ स्तनपान करा पाती हैं, जिससे कुपोषण और संक्रमण जैसी समस्याओं का खतरा काफी कम हो जाता है।
परिवार की भागीदारी से ही बनेगा स्वस्थ और कुपोषण मुक्त समाज
जिलाधिकारी नवीन कुमार ने कहा की विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य केवल माताओं को जागरूक करना नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। जब परिवार धात्री महिला का सहयोग करेगा, तभी नवजात को समय पर स्तनपान, बेहतर देखभाल और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु ही विकसित समाज की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाकर स्तनपान को जन-आंदोलन बनाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक नवजात को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके।
मां का दूध ही नवजात का पहला और सबसे सुरक्षित आहार
सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने कहा की मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) नवजात के लिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा कवच है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने से डायरिया, निमोनिया और अन्य संक्रमणों का खतरा काफी कम हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान समुदाय स्तर पर जागरूकता गतिविधियों को और तेज कर रहा है, ताकि प्रत्येक परिवार इस अभियान से जुड़ सके।
सामुदायिक बैठक में परिवारों को दिया गया व्यवहार परिवर्तन का संदेश :
आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित बैठक के दौरान सीएचओ कल्पना कुमारी ने परिवार के सदस्यों, विशेषकर पति, सास और अन्य अभिभावकों से अपील की कि वे धात्री महिलाओं को पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराएं। बैठक में यह भी बताया गया कि सफल स्तनपान केवल मां की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की साझा जिम्मेदारी है। परिवार का प्रोत्साहन मिलने से मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान घर-घर पहुंचाया जा रहा है संदेश
सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामुदायिक बैठकों, गृह भ्रमण, परामर्श सत्रों और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि परिवार का सहयोग और प्रोत्साहन, सफल स्तनपान और नवजात की बेहतर देखभाल की सबसे मजबूत नींव है। यह भी बताया गया कि यदि प्रत्येक परिवार स्तनपान को अपनी प्राथमिकता बनाए और धात्री महिलाओं का हर स्तर पर साथ दे, तो कुपोषण, बाल मृत्यु दर और नवजात संक्रमण की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
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