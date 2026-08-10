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रिटायर्ड प्रोफेसर को केस दर्ज कराने में आया हार्ट अटैक, मौत के बाद भी न्याय नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार का बैंक खाता हैक कर 25 लाख रुपये चुरा लिए। न्याय की मांग करते हुए साइबर थाने गए डॉ. मुकेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका इंजीनियर पुत्र अतिन्द्र अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है।

रिटायर्ड प्रोफेसर को केस दर्ज कराने में आया हार्ट अटैक, मौत के बाद भी न्याय नहीं

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता पूसा कृषि कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार को न्याय मांगने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। साइबर थाने एफआईआर कराने गए डॉ. मुकेश की वहीं हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। साइबर ठगों ने उनका खाता हैक कर 25 लाख रुपये उड़ा लिए थे। उनके देहांत के बाद इंजीनियर पुत्र अतिन्द्र कुमार न्याय के लिए आरबीआई तक पहुंचे, लेकिन रुपये वापसी की उम्मीद नहीं जगी।

अब पुत्र अतिन्द्र कुमार ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी की है।

मौत के 9 महीने बाद भी केस एफआईआर से आगे नहीं बढ़ा है। अब तक शातिरों का पुलिस को न तो सुराग मिला और न पीड़ित को ठगी की रकम वापस मिली है।

नया टोला निवासी डॉ. मुकेश कुमार को बीते साल 22 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर मैसेज आया।

सामने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बता केवाईसी अपडेट के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा। फाइल इंस्टॉल करते ही मोबाइल हैक हो गया। 23 अक्टूबर को मोबाइल बैंकिंग एप के जरिए उनके खाते से 25 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। प्रोफेसर को जब पता चला तो वह 24 अक्टूबर को बैंक पहुंचे। बैंक ने उन्हें साइबर थाने में एफआईआर की सलाह दी।

थाने के गेट पर टूट गई सांस

अतिन्द्र ने बताया कि उनके पिता 24 अक्टूबर को साइबर थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि कंप्यूटर से आवेदन टाइप करवा कर लाइए। हाथ से लिखा आधा आवेदन लेकर वह थाने के पास ही एक कंप्यूटर सेंटर जाने के लिए निकले। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़े। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी।

अब हाईकोर्ट जाएंगे इंजीनियर पुत्र :

न्याय नहीं मिलने से निराश होकर अतिंद्र अब पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वकील से बात कर सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं। उनकी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई या किसी विशेष एजेंसी से कराई जाए और बैंक की लापरवाही की भी जांच हो। परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी और ठगी की रकम वापस नहीं मिलेगी, तब तक डॉ. मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी।

पिता की मौत के बाद पुत्र ने दर्ज कराई एफआईआर

गुड़गांव की एक निजी कंपनी में इंजीनियर अतिंद्र ने पिता की मौत के बाद बीते साल 29 अक्टूबर को साइबर फ्रॉड की एफआईआर कराई। ठगी की रकम हावड़ा के बैंक खातों में भेजी गई थी। खाताधारकों के नाम अब्दुल अमान, ऋतिक गोराई, पिटिका विश्वास, गोरिस कुमार, मो. आसिफ और बंदिता हैं। उन्होंने सारा बैंक डिटेल्स पुलिस को दिया।

अतिंद्र का आरोप है कि एफआईआर के बाद पुलिस ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की। हावड़ा जाकर खाताधारकों की जांच नहीं हुई। बैंक ने भी 25 लाख लौटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरबीआई में भी शिकायत की, लेकिन अब तक पैसे वापसी की कोई उम्मीद नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. मुकेश कुमार को न्याय मांगने की कीमत क्या चुकानी पड़ी?
डॉ. मुकेश कुमार को न्याय मांगने की कीमत हार्ट अटैक के कारण अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
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