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खेड़कीदौला टोल पर जाम से उद्योगों को सालाना 350 करोड़ का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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-मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ने नुकसान की जानकारी दी -उत्पादन में देरी, आपूर्ति देरी का जुर्माना, बिजनेस अवसरों के नुकसान शामिल -टोल प्लाजा स

खेड़कीदौला टोल पर जाम से उद्योगों को सालाना 350 करोड़ का नुकसान

-टोल प्लाजा से रोज गुरजने वाले वाहनों में 25 हजार उद्योगों के होते हैं

गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। खेड़कीदौला टोल पर जाम से मानेसर के उद्योगों को हर साल 350 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में उद्योगों के नुकसान के बारे में जानकारी दी है।

उद्योगों पर प्रभाव

एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश गुप्ता बताया कि खेड़कीदौला टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 80 हजार वाहन गुजरते हैं। पीक आवर्स में 15 से 20 मिनट तक इंतजार यहां आम बात है। इसमें 25 हजार व्यवसायिक वाहन उद्योगों से जुड़े होते हैं। प्रति वाहन समय, फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट का औसत नुकसान 250 से 400 रुपये बैठता है। केवल व्यावसायिक यातायात को प्रतिदिन करीब 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक का नुकसान होता है। सालाना यह आंकड़ा लगभग 350 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे उत्पादन में देरी, आपूर्ति देरी का जुर्माना और बिजनेस अवसरों का नुकसान शामिल नहीं है। उद्योग जगत इसे सिर्फ टोल नहीं, बल्कि उद्योग विकास की राह में बड़ा बैरियर मानता है।

मानेसर क्षेत्र में 3500 उद्योग

आईएमटी मानेसर देश का सबसे बड़ा में ऑटोमोबाइल हब है। इस क्षेत्र में 3500 उद्योग संचालित होते हैं। इसमें ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर की कई बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से अधिकांश जस्ट-इन-टाइम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पर निर्भर हैं, जहां कुछ मिनट की देरी भी पूरी प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित करती है। उद्यमियों का कहना है कि टोल पर लगने वाला जाम कच्चे माल की सप्लाई और तैयार उत्पाद की डिस्पैच दोनों को प्रभावित करता है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है।

टोल हटाने की लंबे समय से मांग की जा रही

उद्यमी विनोद अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों की ओर से टोल हटाने की लंबे समय से मांग जारी है। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक के समक्ष इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। अभी तक आश्वासन के अलावा और कुछ इन्हें नहीं मिला है। उद्यमियों का कहना है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, जबकि यह टोल प्लाजा इस राह में सबसे बड़ी बांधा है। पचगांव में टोल शिफ्ट करने के लिए जमीन तय नहीं हो पा रही है। टोल की वजह से गुरुग्राम, आईएमटी मानेसर का औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की 40 से ज़्यादा सोसाइटियों की आबादी प्रभावित हो रही है। इस टोल प्लाजा पर हर रोज़ हज़ारों यात्री पीक ऑवर्स में जाम का सामना करते हैं। 30 मिनट तक जाम में फंसना रोज़ की बात है, कई बार तो एक घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है।

समय सीमा समाप्त होने पर भी वसूली जारी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा की समय सीमा समाप्त होने के कई साल बाद भी टोल वसूला जा रहा है। लोगों की शिकायत पर संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी खेड़कीदौला टोल का दौरा किया। वह भी यह जानकर हैरान रह गए कि टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद टोल वसूली की जा रही है। आखिर वे कौन लोग हैं जो इसे चलाने की अनुमति दे रहे हैं। पीएसी में शामिल सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब गुरुग्राम के लोगों को इस टोल प्लाजा के शिफ्ट होने की उम्मीद जगी थी, हालांकि अब तब इस मामले में निराशा ही हाथ लगी है.

सामान्य प्रश्न

खेड़कीदौला टोल से कितने वाहन रोज गुजरते हैं?
खेड़कीदौला टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 80 हजार वाहन गुजरते हैं।
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