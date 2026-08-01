एनएच-33 के गड्ढों और धूल से राहगीरों की जिंदगी खतरे में

टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) की हालत बिगड़ रही है। गड्ढे, धूल और असुरक्षित निर्माण कार्य ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति गंभीर है, जिसके कारण दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। कार्रवाई करने के लिए अभियान शुरू किया गया है।

टाटा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-33) की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। पूरे मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और धूल उड़ रही है, पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मार्ग पर बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के काम और बरसात के कारण तो लोग जान जोखिम में डालकर चल रहे हैं। पारडीह से लेकर बालीगुमा तक कई जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए तो कहीं जगह मिट्टी बहकर सड़क पर आ जाने के कारण लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। धूल उड़ने को लेकर कई बार आंदोलन हो चुका है, पर एक दो-दिन ठीक रहने के कारण स्थिति जस की तस हो जाती है। कई जगह सड़क संकरी हो जाने के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने इसको लेकर शुक्रवार से अभियान शुरू किया, ताकि स्थिति में सुधार हो सके।

सड़क की वास्तविक स्थिति इसके माध्यम से सड़क की वास्तविक स्थिति, आमलोगों की परेशानियां, हादसों का खतरा, धूल से बिगड़ती सेहत, प्रभावित कारोबार और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लगातार प्रमुखता से उठाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केवल समस्या बताना नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना है, ताकि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने तक लोगों को सुरक्षित आवागमन, धूल से राहत और बेहतर सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

सड़क की बदहाल स्थिति झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-33 (एनएच-33) को कभी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन कहा जाता थी, लेकिन आज मानगो क्षेत्र में यह राजमार्ग लोगों के लिए परेशानी, जोखिम और धूलभरी जिंदगी का पर्याय बन गया है। पारडीह काली मंदिर से डिमना चौक तक करीब पांच किलोमीटर का हिस्सा निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जगह-जगह बड़े गड्ढे, उखड़ी सड़क और उड़ती धूल ने रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। स्थानीय लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क।

असुरक्षित निर्माण कार्य भविष्य में 10.02 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर ट्रैफिक जाम से राहत देगा, लेकिन इसके निर्माण के दौरान सड़क की बदहाल स्थिति ने हजारों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। इस मार्ग से प्रतिदिन 28 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। गड्ढों में वाहन फंसने से लंबा जाम लगना सामान्य बात हो गई है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह सड़क सबसे अधिक खतरनाक साबित हो रही है। बारिश में गड्ढे पानी से भर जाते हैं और गहराई का अंदाजा नहीं लगने से दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग हर दिन कोई न कोई बाइक चालक गिरकर घायल हो रहा है। सड़क किनारे रहने वाले हजारों परिवारों की परेशानी और भी गंभीर है। वाहनों के गुजरते ही धूल का गुبار घरों में भर जाता है। भोजन, कपड़े और घरेलू सामान धूल से पट जाते हैं। महिलाएं दिनभर सफाई के बावजूद राहत नहीं मिलने की बात कहती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं, गड्ढों के कारण वाहनों के टायर, सस्पेंशन और अन्य पुर्जे जल्दी खराब हो रहे हैं, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सड़क किनारे के व्यापारियों का कहना है कि धूल और जाम के कारण ग्राहक कम आ रहे हैं और कारोबार प्रभावित हो रहा है。

एनएच-33 का चौड़ीकरण एनएच-33 के चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। चिलगू से महुलिया तक 44.218 किलोमीटर लंबे चौथे खंड का निर्माण 379 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। वर्तमान में मानगो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जारी है। इसके समानांतर केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में रांची-बहरागोड़ा मार्ग पर रामपुर, चौका, रड़गांव से महुलिया तक 137 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण और ओवरलेवलिंग के लिए 210 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इसके बावजूद मानगो का यह पांच किलोमीटर हिस्सा आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है.