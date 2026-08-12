अब किताब नहीं, प्रयोग से विज्ञान सीखेंगे छात्र अब किताब नहीं, प्रयोग से विज्ञान सीखेंगे छात्र अब किताब नहीं, प्रयोग से विज्ञान सीखेंगे छात्र अब किताब

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कटिहार जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई अब प्रयोग और गतिविधियों पर आधारित बनाने की तैयारी है। अब तक कई स्कूलों में प्रयोगशालाएं होने के बावजूद उनका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पाता था। शिक्षा विभाग ने प्रयोगशालाओं को सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्कूलों में पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने तथा नियमित प्रायोगिक गतिविधियां कराने का निर्देश दिया है। इससे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किताबों में पढ़े विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा। कक्षा 9-12 के पाठ्यक्रम के हिसाब से होगी तैयारी

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर प्रयोगशालाओं के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया है। विभाग ने कक्षा 9-10 और 11-12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रायोगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्रियों की सूची भी उपलब्ध कराई है। स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्रों को प्रयोग के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

15 दिन में आदर्श विज्ञान प्रयोगशाला होगी चालू चयनित आदर्श विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए स्कूलों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विज्ञान प्रवक्ताओं से समन्वय स्थापित करना होगा। विभाग ने 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आदर्श विज्ञान प्रयोगशाला का संचालन शुरू कराने को कहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना है।

एचएम की होगी पूरी जिम्मेदारी प्रयोगशाला के नियमित संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। उपकरणों की सुरक्षा, प्रयोगशाला की व्यवस्था और छात्रों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पर भी स्कूल प्रशासन को नजर रखनी होगी। किसी उपकरण या सामग्री की क्षति होने पर उसकी भरपाई स्कूल के कोष से कराने का निर्देश दिया गया है।

प्रयोगशाला का उपयोग नियमित हो जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रयोगशालाओं का उद्देश्य केवल उपकरणों को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि छात्रों को नियमित रूप से प्रयोग कराने का है। स्कूलों में पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रायोगिक कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। आदर्श विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को निर्धारित समय सीमा में सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे विषय को रटने के बजाय प्रयोग के माध्यम से समझ सकेंगे।

बोर्ड परीक्षा में भी मिलेगा फायदा प्रायोगिक गतिविधियों को नियमित किए जाने से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं की प्रायोगिक तैयारी में भी लाभ मिलेगा। खासकर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों में प्रयोग के जरिए अवधारणाएं स्पष्ट होने से छात्रों की समझ मजबूत होगी। विभाग की इस पहल से स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को कक्षा से प्रयोगशाला तक ले जाने की कवायद तेज होगी।